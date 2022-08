Genaro Comisario Bitap, líder indigena Awajún, recibió dos disparos la noche del martes 2 de agosto. | Fuente: Difusión

La Policía Nacional y la Fiscalía investigan el asesinato de Genaro Comisario Bitap, líder indígena Awajún y presidente del Frente de Defensa del distrito de Manseriche, de la provincia loretana de Datem del Marañón. La víctima recibió dos disparos la noche del martes, 2 de agosto, en la capital distrital Villa Saramiriza, según confirmó a RPP Noticias Denis Tangoa, subprefecto del distrito.

De acuerdo con el subprefecto Tangoa, luego de ser herido, el dirigente fue llevado por pobladores al centro de salud de la comunidad, pero el personal solo pudo confirmar su muerte.

“El jefe de serenazgo es familiar de la víctima y él me llamó a las 8:45 pm y me pidió apoyo para que las autoridades realicen el levantamiento del cadáver y que el cuerpo presentaba dos disparos. Me dijeron que lo llevaron al centro de salud, pero ya estaba muerto”, dijo.

El subprefecto Denis Tangoa lamentó que Villa Saramiriza, pese a ser la capital distrital, no cuenta con una comisaría ya que tuvieron que esperar hasta el miércoles, para que la Fiscalía y la Policía Nacional acudan a la zona, debido a que tienen que navegar el río Marañón más de 12 horas desde la capital provincial.

Al lugar llegó Rolando Portocarrero, representante de la Fiscalía y dos agentes de la Policía Nacional de la comisaría de San Lorenzo, para las diligencias y proceder con el levantamiento del cadáver de Genaro Comisario Bitap, líder indígena Awajun.

Además, comentó que la ronda campesina de la comunidad de Félix Flores, ubicada a 45 minutos de Saramiriza, tiene retenido al presunto autor del crimen, quien será entregado a las autoridades para las investigaciones.

Según el subprefecto Denis Tangoa, hace un año solicitaron la instalación de un Puesto de Auxilio Rápido de la Policía Nacional, debido al incremento de actos delictivos, pero aún no tienen respuesta.



