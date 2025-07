Loreto: menor es desfigurada por su compañera de escuela en un presunto caso de bullying

La madre de la escolar agraviada dijo que la niña sufrió cortes en el rostro, a la altura de la oreja, y el brazo.

Una menor de 13 años quedó desfigurada tras ser atacada con un cuchillo de cocina por su compañera de 14 años, luego de una pelea originada por un aparente caso de bullying. Este hecho sucedió en los exteriores del colegio ubicado en el distrito de San Juan, provincia de Maynas, región Loreto.

La madre de la escolar agraviada dijo que su hija era víctima de constantes insultos y ataques que se originaban sin aparente justificación. Además, señaló que la menor sufrió cortes en el rostro, a la altura de la oreja, y el brazo.

"Ella cuando salía me decía: 'hay una compañera que me para insultando'. Yo le preguntaba cuál es el motivo de que empezaran a hacerle bullying. No sé si ha tenido algún problema o bronca, pero atacarla de esa manera...", expresó la madre.

Los compañeros y docentes de la niña fueron a su auxilio y la llevaron hasta el Hospital Iquitos, donde curaron sus heridas y calmaron el sangrado.

La familia de la víctima denunció que desde el año pasado informaron las conductas violentas y ataques que eran propiciadas por otra menor del mismo colegio, sin embargo, a pesar de ello, los encargados del plantel no tomaron las acciones correctivas.