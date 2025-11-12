Militar loretano que servía al ejército ucraniano murió en conflicto bélico contra Rusia

Frank Luis Pinedo del Campo había viajado a Europa tras recibir una oferta económica para incorporarse como recluta en apoyo a las fuerzas ucranianas.

Frank Luis Pinedo del Campo, un joven natural de Loreto que sirvió en la Marina de Guerra del Perú, murió en medio del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, donde se encontraba luchando en el bando ucraniano. Así lo confirmaron sus familiares.

Pinedo, conocido cariñosamente como “Ranex”, viajó a Europa tras recibir una oferta económica para incorporarse como recluta en apoyo a las fuerzas ucranianas. Su decisión, motivada por la búsqueda de mejores oportunidades, terminó con un desenlace fatal lejos de su tierra natal.

Sus seres queridos lo recuerdan como un hombre valiente, alegre y comprometido con su familia. Su partida deja un profundo vacío entre amigos y vecinos, quienes destacan su espíritu solidario y su deseo de progresar.

Los familiares de Frank Luis Pinedo han solicitado el apoyo de las autoridades peruanas y de la ciudadanía para gestionar la repatriación de sus restos, con el propósito de darle cristiana sepultura en Iquitos, la ciudad que lo vio nacer.