La Unión Europea endurece los visados para ciudadanos rusos ante el temor de sabotajes y la guerra en Ucrania

Nuevas reglas para ciudadanos y ciudadanas de Rusia en la Unión Europea: de ahora en adelante “deberán solicitar un nuevo visado cada vez que planeen viajar a la UE, lo que permitirá un control más estrecho y frecuente de los solicitantes para mitigar cualquier posible riesgo de seguridad”, informó la Comisión Europea.

En medio del aumento de los temores de seguridad, casi cuatro años después del inicio de la guerra en Ucrania, la Unión Europea anunció el viernes que denegará a los rusos los visados de entrada múltiple.

“Iniciar una guerra y esperar moverse libremente por Europa es difícil de justificar”, escribió la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, en X.

“La UE está endureciendo las normas de visado para los ciudadanos rusos ante las continuas interrupciones por drones y actos de sabotaje en territorio europeo", alertó en su publicación Kallas.

La amenaza de una “guerra híbrida” rusa en la UE, tras incursiones en el espacio aéreo y avistamientos de drones no identificados en varios países, dio pie a estas restricciones en visados.

Bruselas explicó que, a partir de ahora, los ciudadanos rusos “deberán solicitar un nuevo visado cada vez que planeen viajar a la UE, lo que permitirá una supervisión más cercana y frecuente de los solicitantes para reducir cualquier posible riesgo de seguridad”.

Habrá excepciones "para casos justificados, como periodistas independientes y defensores de los derechos humanos”, en virtud de las nuevas reglas.

Aunque los controles a los desplazamientos de diplomáticos rusos destinados en los 27 países de la UE estaban ya endurecidos, los países europeos más firmes presionaron para imponer límites más duros a los visados de los ciudadanos rusos, bajo el argumento de que mientras continúa la guerra en Ucrania no deberían poder viajar libremente por turismo.

Como antecedente, en 2022, la UE suspendió su acuerdo de facilitación de visados con Rusia y pidió a los Estados miembros “dejar de priorizar” la emisión de visados para ciudadanos rusos.

El número de visados expedidos a rusos cayó de más de cuatro millones antes de la guerra a unos 500 000 en 2023, según Bruselas.

Los diplomáticos europeos dicen otra cosa, afirman que las aprobaciones han comenzado a aumentar nuevamente. Francia, España e Italia figuran entre los países que más visados conceden.

La moneda tiene dos caras. Por un lado, los defensores de medidas más duras insisten en que los ciudadanos rusos comunes deben sentir más el impacto de la guerra.

Por otro lado, los opositores al Kremlin han instado a la UE a no aislar a la sociedad rusa.

Un ejemplo es Yulia Navalnaya. En septiembre declaró que las restricciones amplias serían “un grave error”, ya que alimentarían la narrativa del Gobierno ruso de que Europa es hostil hacia todos los rusos. En su lugar, pidió a la UE que siga apuntando a las élites cercanas al presidente Vladimir Putin, con el objetivo de presionar al mandatario.

“Con el propósito de lograr la paz en Europa, resulta contraproducente ayudar a las autoridades rusas a aislar a la sociedad rusa”, escribió Navalnaya en una carta dirigida a Kaja Kallas.