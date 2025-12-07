Loreto: oficial de la Marina fallece tras caer al río Amazonas

La misma institución confirmó la noticia en un comunicado. Las causas de su deceso aún están en investigación, por lo que se desconoce si fue un accidente o un hecho premeditado.

Jonathan Alvarado Celis, miembro de la Marina de Guerra, falleció luego de caer a las aguas del río Amazonas en la localidad de Chimbote, provincia de Ramón Castilla, en Loreto. La información fue dada a conocer por la institución naval en un comunicado oficial.

Las causas de este suceso aún están en investigación. La Marina no ha brindado información sobre dónde estaba este oficial y qué realizaba, solo precisaron que el personal del Destacamento Naval Chimbote intentó rescatar con vida a la víctima tras caer al agua, pero sin tener éxito.

Asimismo, desde la institución señalaron que se viene brindando acompañamiento emocional, administrativo y logístico a la familia de Jonathan Alvarado.