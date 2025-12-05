Últimas Noticias
Loreto: mototaxista resultó herido tras sufrir el robo de su vehículo luego de quedarse dormido esperando a una pasajera

por Wendy Milla Loo

·

La víctima, identificada como Julio Peña (47), pidió a las autoridades agilizar la búsqueda e identificación de los delincuentes con ayuda de las cámaras de seguridad de la zona.

Loreto
La víctima señaló que forcejeó con los delincuentes para evitar el robo de su unidad.
La víctima señaló que forcejeó con los delincuentes para evitar el robo de su unidad.

Un conductor de mototaxi fue víctima del robo de su vehículo luego de quedarse dormido mientras esperaba a una pasajera. El acto delincuencial se registró en la calle Los Rosales, en el distrito de San Juan, en la provincia de Maynas, en la región Loreto; y fue captado por cámaras de seguridad de la zona.

El chofer agraviado fue identificado como Julio Peña (47). En diálogo con RPP, el conductor señaló que forcejeó con los delincuentes para evitar el robo de su unidad. En el interín, resultó herido a causa de los golpes que recibió de los malhechores.

“Estaba esperando a una pasajera. Me vinieron a agarrar improvisado. Me había quedado dormido un rato y de ahí siento que me jala una persona. Uno me jala y el otro ya se fue directo a sentarse en el mototaxi. De ahí empiezo a forcejear con uno, mientras que el otro arranca la moto”, explicó.

Cámaras de seguridad captaron el robo

Las cámaras de seguridad registraron el momento del robo. En las imágenes se ve a dos delincuentes acercarse sigilosamente al vehículo para sorprender al conductor.

Posteriormente, Peña fue agredido físicamente y reducido por los sujetos, quienes, tras golpearlo, se llevaron su teléfono móvil y el mototaxi. Tras ello, huyeron del lugar.

La víctima mostró su preocupación debido a que la unidad robada es su herramienta de trabajo. El hombre pidió a las autoridades agilizar la búsqueda e identificación de los delincuentes con ayuda de las cámaras de seguridad.   

RPP Data

Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales

El distrito de Santa Rosa de Loreto, recién creado a inicios de julio de este año, celebrará un momento histórico en 2026: elegirán por primera vez a su alcalde distrital; sin embargo, la comunicación oficial aún no ha llegado a la población. RPP Data conversó con el representante de este distrito y el Jurado Nacional de Elecciones para aclarar esta situación.
RPP Data
RPP Data
