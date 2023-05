Loreto Loreto: padre sería sospechoso del asesinato del bebé apuñalado en puente Nanay

Vanessa Cachique, madre del bebé, se ampara en que desde un inicio el padre se opuso al nacimiento del menor. | Fuente: Captura

Giro inesperado. Vanessa Cachique, madre del bebé de 11 meses que murió apuñalado en un supuesto asalto en el puente Nanay, en Loreto (Iquitos), ha acusado al padre del asesinato del menor.

En declaraciones a Latina Noticias, la mujer sindicó a Jesús Bautista, suboficial del Ejército, de haber planeado el crimen porque – dijo – se rehusaba pagar la pensión alimentaria que ella pedía.

Según su versión, el sujeto actuó en complicidad de dos hampones que los atacaron para asesinar al menor.

Cachique señaló que Bautista nunca quiso que el niño naciera e incluso dijo que le propuso abortar. Por eso, está segura que organizó todo para asesinar a la criatura.

"¿Por qué no me mataron a mí? Si querían matarme a mí, lo hubieran hecho. Yo sé que tú has matado a mi hijo para no darme la pensión, yo sé. Para que te vayas con tu mujer que tienes en Lima. No sé por qué los habrás hecho", relató la mujer sobre los hechos registrado la noche del sábado 6 de mayo.

Cachique y Bautista se encontraban en el puente Nanay para discutir el pago de la pensión alimentaria. De acuerdo con la información preliminar, ambos padres no tenían una relación formal desde la concepción del bebé, una situación que generaba un conflicto entre ambos, debido a la exigencia de la madre y la negativa del padre a pagar la manutención.

La versión que se manejaba en ese momento era que un ladrón apuñaló al bebé tras pretender robar a los padres en las inmediaciones del puente Nanay. De inmediato, el menor fue trasladado al hospital regional de Loreto, donde falleció el miércoles 10 mayo tras estar internado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Investigación

El viernes 12, los padres del bebé participaron en la reconstrucción de los hechos en el puente Nanay. Durante la diligencia, ambos cayeron en contradicciones sobre las características de los supuestos asaltantes que los interceptaron en el puente Nanay.

Hasta el momento, la Fiscalía aún no investiga formalmente a ambos padres. Tito Chávez, de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas – Iquitos, informó anoche en RPP Noticias que toda la investigación sobre el asesinato del bebé ha pasado a ser secreta.

Chávez contó que ya se ha tomado las declaraciones de los padres del menor; sin embargo, se ha requerido una tercera comparecencia de la madre por las declaraciones que dio a Latina.

"El análisis y coherencia de las declaraciones que han dado (los padres) esto será corroborado por otros datos que tenemos como son los videos de las inmediaciones de la entrada al puente Nanay. Ya se observaron y se está acreditando con lo que ambos han dicho", comentó.

Un testimonio que sería clave para la investigación es el del vigilante del puente, quien ha comentado que nunca vio entrar a los dos sujetos que atacaron a la pareja y asesinaron al bebé; tal como lo han alegado los padres.