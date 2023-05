Loreto: Fiscalía ha declarado secreta la investigación sobre muerte de bebé apuñalado en Iquitos

La Fiscalía señala que toman esta decisión para no "contaminar" toda la información que se recopila sobre la muerte del menor. Además, se le tomó una tercera declaración a la madre luego de que acusara al padre de haber planeado el crimen.

Tito Chávez, de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas Iquitos, informó este domingo que toda la investigación con respecto al bebé que murió apuñalado en Loreto ha pasado a ser secreta. Esto, según el fiscal, para preservar todo lo que se está recabando acerca de las causas de la muerte del menor.

Chávez contó a La Rotativa del Aire Domingo de RPP Noticias que se ha tomado dos declaraciones a los padres del menor, Vanessa Cachique y Jesús Bautista, sobre aquel día donde supuestamente fueron interceptados por ladrones en el puente Nanay. Sin embargo, precisó que a la madre se le tomó una tercera debido a las declaraciones que se difundieron hoy en Latina.

"Se les ha tomado dos declaraciones a ellos, una tercera a la mamá y en esa línea se está trabajando. Lo que se quiere es llegar a la verdad de los hechos. Se ha declarado secreta la investigación, es decir, ni siquiera las partes pueden tener acceso a los actuados, queremos que no se contamine esto y preservar el caudal probatorio", explicó el fiscal.

Tito Chávez evitó confirmar si hubo contradicciones en las declaraciones que dieron los padres, pero aseveró que en cualquier caso la Fiscalía iniciará las indagaciones correspondientes.

"En caso se advierta nuevas aristas a investigar, Fiscalía no dudará en hacerlo. Tenemos abundante diligencia que se ha recabado hasta la fecha. Es un caso bastante delicado. Se le ha tomado una tercera declaración a la mamá respecto a lo que ha dicho a un medio de comunicación", añadió.

Por otro lado, indicó que en estos días esperan el informe que prepara la Policía respecto al caso, pero que hay otras diligencias que se están dando y que por el momento no son de conocimiento público.

"El análisis y coherencia de las declaraciones que han dado (los padres) esto será corroborado por otros datos que tenemos como

son los videos de las inmediaciones de la entrada al puente Nanay. Ya se observaron y se está acreditando con lo que ambos han dicho", explicó.

Mujer acusa a su pareja

Vanessa Cachique, madre del bebé que murió apuñalado en Loreto, acusó Jesús Bautista de haber planeado el crimen del niño para no pagar pensión alimentaria.

"Yo sé que tú has matado a mi hijo para no darme la pensión, yo sé. Para que te vayas con tu mujer que tienes en Lima. No sé por qué los habrás hecho", señaló la mujer a Latina y aseguró que el padre del menor estaba muy nervioso cuando fueron al hospital tras el crimen.

Vanessa Cachique manifestó que le increpó al padre del menor, pero este negó las acusaciones. La Policía Nacional realizó el pasado viernes la reconstrucción del asalto que ocurrió en el puente Nanay, donde supuestamente se dio el asalto que terminó con la vida del bebé.