Madre de bebé fallecido en Iquitos acusa a padre por el crimen: "Tú has planeado eso"

Vanessa Cachique, madre del bebé que murió apuñalado en Loreto, acusó Jesús Bautista de haber planeado el crimen del niño para no pagar pensión alimentaria.

"Yo sé que tú has matado a mi hijo para no darme la pensión, yo sé. Para que te vayas con tu mujer que tienes en Lima. No sé por qué los habrás hecho", señaló la mujer a Latina y aseguró que el padre del menor estaba muy nervioso cuando fueron al hospital tras el crimen.

Vanessa Cachique manifestó que le increpó al padre del menor, pero este negó las acusaciones. La Policía Nacional realizó el pasado viernes la reconstrucción del asalto que ocurrió en el puente Nanay, donde supuestamente se dio el asalto que terminó con la vida del bebé, pero a las autoridades les llamó la atención que los progenitores del menor se contradijeran en sus versiones sobre los supuestos asaltantes que los atacaron.

Cachique señaló que Jesús Bautista es un suboficial del Ejército que nunca quiso que el niño naciera e incluso dijo que le propuso abortar. Por eso, está segura que organizó todo para asesinar a la criatura.

"Él me dice que no quería hacerse cargo, no quería saber nada. 'Si quieres te ayudo para abortar al bebé', me dijo. Yo me negué", indicó la mujer en la entrevista.

Crimen ocurrió hace una semana

El bebé, de apenas 11 meses, falleció el último miércoles luego de permanecer cuatro días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Loreto en Iquitos, tras ser apuñalado por un delincuente que intentó asaltar a sus papás.

El menor ingresó la noche del sábado tras ser llevado por sus padres a emergencia del centro de salud. Según la versión de ese momento, fue un ladrón el culpable del crimen al pretender robar las pertenencias de sus padres mientras conversaban en el puente Nanay.

Carlos Tello, director del hospital regional de Loreto, refirió que el menor tenía lesiones que comprometieron varios órganos, por lo que llegaron a necesitar hasta 10 unidades de sangre y estimaban su traslado al Hospital del Niño San Borja para ser operado.

El Ministerio del Interior, a través del Programa de Recompensas, ofrece un beneficio económico de hasta S/150 000 por información relevante que permita identificar, ubicar y capturar a los responsables de la muerte del niño.

A esta decisión se llegó tras la sesión extraordinaria que llevó a cabo la Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad del Mininter, que recibió la solicitud de la Policía Nacional del Perú ante la gravedad del caso.