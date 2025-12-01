Loreto: pobladores agreden a dos funcionarios de Punchana en medio de protestas por mejoramiento de vías

La población exije al alcalde del distrito mejorar sus calles que se llenan de barro debido a las fuertes lluvias que se vienen reportando en la localidad.

Un grupo de pobladores del asentamiento humano 21 de Septiembre atacaron a dos trabajadores de la Municipalidad de Punchana durante una manifestación que hicieron frente a la sede institucional exigiendo el mejoramiento de vías. Esto sucedió provincia de Maynas, región Loreto.

Los manifestantes quemaron llantas frente al local municipal, pero un trabajador de dicha entidad intentó apagar el fuego. Esto generó que los protestantes lo atacaran de inmediato, teniendo este que ingresar al municipio para estar a salvo.

Otro funcionario que solo quería ingresar a la Municipalidad de Punchana también fue agredido por los pobladores, quienes exigieron al alcalde que los atienda de inmediato para mejorar sus calles que se llenan de barro debido a las fuertes lluvias que se viene reportando en la selva como parte de la temporada de creciente de los ríos amazónicos.