Loreto Loreto: Poder Judicial dictó siete meses de prisión preventiva contra mujer acusada de asesinar a su pareja de una puñalada

El Poder Judicial dictó siete meses de prisión preventiva contra Archely Barbarán Tamani (34), presunta responsable de la muerte de su conviviente Román Pérez Panduro (35), hecho ocurrido el último miércoles, 27 de noviembre, en el asentamiento humano 28 de julio, ubicado en el distrito de Belén, provincia de Maynas, en la región de Loreto.

De acuerdo con la investigación fiscal, la pareja se divertía junto a sus invitados, entre amigos y familiares, cuando de pronto comenzaron a discutir, lo que hizo que la víctima dé por finalizada la reunión.

Esta situación no habría sido del agrado de la mujer que, tras intercambiar unas palabras con su pareja, tomó un objeto punzocortante con el que lo hirió mortalmente.







Podría ser condenada a más de 20 años de cárcel

Barbarán Tamani, finalmente, fue recluida en el penal de mujeres de Iquitos, donde continuará siendo investigada por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de parricidio.

Fuentes del Ministerio Público indicaron que, de comprobarse su culpabilidad, podría recibir una condena por un tiempo no menor a los 25 años.

“Pedimos justicia”

Testigos indicaron que la discusión empezó cuando Román Pérez Panduro se opuso a que Archely Barbarán Tamani continúe consumiendo bebidas alcohólicas.

“Pedimos justicia, que no quede impune este asesinato. Lo que me cuentan mis primos es que se retiran [de la reunión] y cuando ellos se quedan solos, ella lo mata. Lo que sé es que mi primo le dijo para dejar de tomar, pero ella quería salir y él no le dejó y empezaron a discutir”, contó a RPP la prima del fallecido.

Amigos y familiares del hombre de 34 años señalaron que escucharon que lanzó un fuerte gritó, por lo que ingresaron nuevamente a la vivienda, donde lo vieron mortalmente herido.

A pesar de que intentaron auxiliarlo, Pérez Panduro -quien deja tres hijos en la orfandad- falleció a los pocos minutos.