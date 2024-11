"Las ONG’s están frenando el desarrollo de Loreto”, indica el vicepresidente de la Cámara de Comercio y de la Producción de la región

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Vicepresidente de la Cámara de Comercio y de la Producción de Loreto indica que “las ONG’s están frenando el desarrollo” de la región

El vicepresidente de la Cámara de Comercio y de la Producción de Loreto señaló que su región ha reducido su rango de crecimiento en los últimos 27 años. | Fuente: Andina

El vicepresidente de la Cámara de Comercio y de la Producción de Loreto, Jorge Morales, señaló que su región se ubica en el segundo lugar de pobreza debido a que su rango de crecimiento ha disminuido en los últimos 27 años.

"Loreto hace 27 años está creciendo a menos del 50 % de lo que lo hace el resto del país. Eso ha generado que estemos en el segundo lugar de pobreza”, señaló a RPP durante CADE Ejecutivos 2024.

Asimismo, Jorge Morales indicó que Loreto no solo enfrenta problemas respecto a las empresas ilegales, sino también con las ONG’s, las mismas que estarían “frenando el desarrollo de Loreto”.

“Loreto no solo pelea con la ilegalidad. Las ONG’s están frenando el desarrollo de Loreto, eso ha obligado a que el rubro forestal esté complicadísimo. No tenemos actividad forestal, igual que las laminadoras. Los carpinteros de melamine han aumentado, no hay carpinteros de madera, rodeados de árboles, algo estamos haciendo mal. Si tú ves los demás rubros, (por ejemplo) la agricultura, las empresas grandes que venían a invertir en Loreto han sido petardeadas por las ONG’s ambientalistas. Son multados por intereses personales de las ONG’s”, señaló el vicepresidente de la Cámara de Comercio y de la Producción de Loreto”, acotó.

¿Qué soluciones propone?

Como solución al supuesto problema que representarían las ONG’s en Loreto, Jorge Morales propuso que se ponga en práctica la “Ley de Transparencia” con estas organizaciones. Asimismo, planteó la posibilidad de crear una zona económica especial en la región.

“Proponemos que se (haga efectiva) la Ley de Transparencia, se agilice. Nosotros como cámara también hemos propuesto una zona económica especial para Loreto, lo necesitamos, pero no tenemos hasta ahorita (una respuesta) positiva. Es más, ya nos sacaron de la propuesta de ley para zonas económicas. No calificamos porque no tenemos conectividad ni energía”, explicó el vicepresidente de la Cámara de Comercio y de la Producción de Loreto.

Asimismo, acotó que “las ONG’s están tratando de sacar intangibilidad al río Marañón”. “Es algo increíble que no podamos navegar ni tener conectividad”, agregó.