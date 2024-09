Loreto: riesgo de muerte materna aumenta por desabastecimiento de combustible para trasladar a gestantes [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Loreto: desabastecimiento de combustible pone en riesgo traslado a gestantes

Madres gestantes, próximas a dar a luz y con complicaciones para su parto, se encuentran en riesgo de muerte, debido a la vaciante de los ríos amazónicos, lo que dificulta su traslado desde sus comunidades rurales hasta hospitales especializados en Iquitos, en la región Loreto.

Esta situación empeora por el desabastecimiento de combustible, ya que también dificulta el traslado fluvial de las pacientes, informó la Gerencia Regional de Salud Loreto.

El gerente de Salud, Yuri Alegría, dijo a RPP que en la localidad de Tamanco, provincia de Requena, una avioneta fluvial no pudo aterrizar, dificultando el traslado de una mujer embarazada. Asimismo, los pueblos utilizan motores generadores de energía que funcionan con gasolina y al no tener combustible se quedan sin el servicio, incluyendo postas médicas, dificultando la atención a las gestantes.

“Una avioneta no pudo aterrizar en Tamanco (Loreto), entonces la mujer tuvo que viajar vía fluvial por varias horas hasta llegar a Requena. Los pueblos ya están sin luz porque ya no tienen el abastecimiento de combustible. La muerte materna es de todos los días que podíamos tener riesgo de que suceda. No quisiéramos que nos digan porque faltó combustible”, sostuvo.

Piden a embarazadas tomar precauciones

Ante esta situación, la Gerencia Regional de Salud Loreto informó que están instalando más casas de espera y piden a las gestantes iniciar sus controles en establecimientos de salud más cercanos al cumplir sus 36 semanas de embarazo, para evitar riesgos previo al parto.

En Requena, la tercera ciudad más poblada de Loreto, también hay desabastecimiento de combustible y los conductores realizan largas colas para comprar el producto. Este lugar se encuentra a 10 horas de viajar fluvial y a 45 minutos en avioneta desde la ciudad de Iquitos.