Ucayali en alerta por posible ocurrencia de incendios forestales, advierte el Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha emitido un aviso de nivel rojo que advierte sobre condiciones atmosféricas que podrían favorecer la ocurrencia y propagación de incendios forestales de intensidad moderada a extrema en la región Ucayali.

Peter Meza, comandante departamental de los Bomberos de Ucayali, precisó en RPP cuáles son las zonas con mayor riesgo de verse afectadas por esta emergencia.

"Las zonas que más se prenden son en los distritos de Campoverde, Nueva Requena y Neshuya, son las zonas con temperaturas más altas. Estamos llevando un control estadístico de agosto, hemos terminado con 46 emergencias forestales", manifestó.

Según Meza, además de las condiciones desfavorables, los incendios forestales suelen originarse por falta de control en la quema de las cosechas de los agricultores.

Sin precipitaciones en otras regiones

De acuerdo con el Senamhi, esta situación se presentaría entre el martes 3 hasta el sábado 7 de septiembre y afectarán la Amazonía y la zona andina del país.

Igualmente, el pronóstico de la entidad apunta que la ausencia de precipitaciones ocurrirá en las regiones Huánuco, Loreto y Madre de Dios, con un nivel de alerta rojo.

Senamhi advirtió que también se espera un incremento de la temperatura diurna, así como la disminución del contenido de humedad.

En ese sentido, Meza exhortó a los ciudadanos a no encender fuego cerca de bosques ni pastizales, no quemar residuos vegetales, asegurarse de que no exista posibilidad de reavivar el fuego al apagar fogatas, delimitar el fuego con materiales no combustibles, arena o piedras y tener a la mano materiales para apagarlo de inmediato.