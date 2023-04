Loreto: río Amazonas ingresó en alerta roja debido al aumento de su caudal y podría desbordarse

Río Amazonas aumentó su caudal por las constantes lluvias | Fuente: Andina Referencial

El río Amazonas, en la región Loreto, aumentó su caudal debido a las continuas lluvias y se ubica en el umbral hidrológico rojo, lo que significa que podría desbordarse y afectar tres centros poblados. Así lo informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Según la institución, a las 06:00 horas de hoy domingo 9 de abril, registró un nivel de 118.03 m s.n.m. en la estación hidrológica Tamshiyacu, ubicada en el distrito de Fernando Lores y podría afectar los centros poblados de Collpa, Tamshiyacu y San Marcos.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades de Loreto ejecutar sus planes de contingencia y su sistema comunitario de alerta temprana, así como prever la organización de la población y disponer el monitoreo permanente de los ríos para tomar medidas o alertar evacuación.

En caso de presentarse alguna emergencia por inundación, se recomienda alejarse de los cables de energía eléctrica o torres de alta tensión, evitar cruzar por los ríos que hayan aumentado su caudal y mantenerse atentos a las recomendaciones de las autoridades locales.

Critican poca acción del gobierno

La emergencia por las lluvias no solo afecta a Loreto. El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, cuestionó la inacción de los ministros de Defensa, Jorge Chávez y de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, frente a la situación que viven por las constantes precipitaciones.

Jorge Pérez precisó que, en el caso de la ministra de Transportes y Comunicaciones, se le pidió apoyo para evacuar las aguas empozadas de la vía de Evitamiento, la misma que está bajo la supervisión de su cartera. Dicha situación, que no se llegó a concretar, ha obligado a que los vehículos de carga pesada ingresen al anillo vial, perjudicó aún más la capa asfáltica de las calles y avenidas.

"Creo que la presidenta tiene que evaluar su trabajo. La ministra de Transportes, a quien nosotros hemos llamado, hemos escrito, nos hemos reunido, y, ¿para qué? Para que la Vía de Evitamiento de Chiclayo no se paralice. ¿Y qué ha pasado con eso? Lo que ha pasado es que los carros han tenido que entrar a Chiclayo. Así es como se han roto todos los colectores primarios con las vías que corresponden", mencionó.

Por otro lado, criticó que el ministro de Defensa, Jorge Chávez, no haya cumplido con brindar la ayuda humanitaria prometida para la población damnificada.

"En segundo lugar, no han cumplido con su palabra. El señor Chávez Cresta me dijo cuando vino que nos iba a apoyar con base en 30 000 damnificados. Después Indeci nos dijo que no, que no nos va a ayudar con 30 000, sino con base en las fichas edan. Eso no se hace, señor Cresta", agregó.