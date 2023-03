El ministro de Defensa, Jorge Chávez, se mostró seguro que la moción de vacancia presidencial contra Dina Boluarte, que se verá este jueves en el pleno del Congreso, no prosperará. En ese sentido, afirmó que la mandataria ya explicó que nunca participó en actos irregulares o de corrupción.

"Esta moción de vacancia es de hace bastante tiempo. Son mecanismos constitucionales y soy un convencido que en virtud de los hechos que se vienen suscitando en relación con esa iniciativa es que va a ser rechazada. Tengo la plena seguridad de que la señora presidenta, en el desarrollo de la misma, estará presentándose y llevando a cabo todas las acciones correspondientes", expresó en conferencia de prensa realizado en el Congreso.

Jorge Chávez también afirmó que a Dina Boluarte la quieren involucrar en algún acto ilícito solo para atacar su imagen. Además, recalcó que hay un interés político detrás de esto.

"La presidenta ha hecho las aclaraciones correspondientes a eso y me hago dos preguntas: ¿por qué en este momento? ¿por qué llevamos a cabo este tipo de acciones en contra la imagen de la mandataria cuando son dos personas que a todas luces se ven que de alguna u otra manera quieren involucrarla en actos que ella misma ha manifestado que no los ha llevado a cabo. Esos tipos tiene un interes político"

El titular del Mindef también exhortó a Henry Shimabukuro explicar su relación con el llamado "gabinete en las sombras" en lugar de seguir mencionando a la presidenta Boluarte.

Jorge Chávez aseguró que la presidenta ya respondió ante los cuestionamientos que impulsan la moción de vacancia | Fuente: Mindef

Algo a cambio

Henry Shimabukuro señaló en una entrevista a Epicentro TV que, tras realizarse la segunda vuelta electoral, la entonces virtual vicepresidenta Dina Boluarte le preguntó si no quería "nada a cambio" por sus aportes a la campaña.

"Yo ya me despido de la señora Dina Boluarte y ella me dice: 'bueno, ya ganamos, ingeniero, ¿usted no desea nada a cambio?'. Yo le digo que no, que yo paso a mi vida privada. Me dijo que, si yo podía acompañarla a un grupo paralelo que pertenecía, su grupo de ella, interno, las personas de máxima confianza", sostuvo el empresario.

Dicho "grupo paralelo", supuestamente, estaría conformado por "profesionales o empresarios o técnicos". Sin embargo, según Shimabukuro, rechazó la propuesta de Boluarte y no volvió a tener comunicación con ella.

"No me dijo para qué porque le corté diciéndole que no… Me despedí y nunca más volví a saber de la señora Dina Boluarte, nunca conversamos por teléfono...", indicó.