Tras más de 30 horas de viaje, por aire, tierra y río, un equipo de RPP Noticias llegó hasta la comunidad nativa de Pucacuro, en la región Loreto, donde constató in situ las necesidades de su población.

Hellen Meniz, nuestra enviada especial, conversó con la señora Edith Kipas, quien recientemente perdió a su nieta. La pequeña cayó enferma, pero por la falta de médicos no fue diagnosticada a tiempo y su salud se deterioró al punto que murió cuando era trasladada de emergencia al distrito de Trompeteros.

“Mi nietita tenía nueve meses. Yo me fui a la posta, porque estaba vomitando y me dicen que no tiene nada. (...) No había doctores, ningún doctor, solamente las encargadas”, comentó la mujer.

“No había quien dé un diagnóstico, porque no había doctores. Los doctores vienen y se van. Le han puesto una ampolla y me dijeron que iba a sanar. Pero empeoró”, recordó entre sollozos.

Al respecto, los dirigentes de Pucacuro denunciaron que no solo no hay médicos estables en la comunidad, sino que carecen de medicamentos y de pruebas de descarte de la COVID-19.

“Pedimos la presencia del Estado”, clamó el apu Emerson Mucushua, quien denunció también la falta de vacunas contra la COVID-19 en la comunidad.

Según contaron, a la fecha han llegado apenas 300 vacunas, pese a que la población de Pucacuro bordea los mil habitantes.

“Vivimos acá por la gracia de Dios”, se quejó el dirigente, quien pidió al Gobierno que se construya un hospital en la comunidad abastecido con medicamentos y con personal adecuado.

Educación y contaminación ambiental

Otro problema que afrontan los habitantes de Pucacuro es la deficiente educación que reciben sus niños. Solos hay tres profesores para una población estudiantil de aproximadamente 290 estudiantes.

En Pucacuro, hay una escuela para los tres niveles de educación: inicial, primaria y secundaria. Además, pese a la pandemia, no hay clases virtuales, ya que el internet no llega a las viviendas de la comunidad.

Y, por su fuera poco, los habitantes de Pucacuro también hacen frente a otro gran problema: el río donde pescan sus alimentos está contaminado.

“No solamente el río está contaminado, sino los estanques, donde pescamos. Nos alimentamos con pesces que están contaminados”, denunció un dirigente, que acusó a las empresas Pluspetrol y Petroperú de esta situación.

