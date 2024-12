Tres familias perdieron sus casas y una mascota murió tras un incendio de grandes proporciones en Loreto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Loreto: incendio de grandes proporcione dejó tres viviendas afectadas

Tres familias perdieron sus viviendas y una mascota murió tras un incendio de grandes proporciones, registrado en el asentamiento humano Estación Pampachica, distrito de San Juan, provincia de Maynas, región Loreto, informaron fuentes de RPP.

De los tres inmuebles afectados por el fuego, uno quedó completamente destruido. Además, cuatro vehículos resultaron calcinados, según reportaron las autoridades del lugar.

El jefe de Seguridad Ciudadana de Maynas, Eduardo Cuestas, dijo que una casa se quemó por completo y que se logró sacar balones de gas dentro de las viviendas evitando que el fuego se expanda.

“Hay siniestrada una vivienda y otras dos afectadas. Lamentablemente falleció un can y resultaron siniestrados cuatro motocares. Afortunadamente el personal de serenazgo pudo sacar del interior de la vivienda cuatro balones de gas con la finalidad de no agravar la situación y que no se pueda afectar a otras viviendas”, dijo a RPP.

Bomberos evitaron que el fuego se expanda

Según testigos, el incendio se habría originado por una fuga de gas que se inició dentro de una de las casas siniestradas. Al percatarse del hecho, intentaron apagar el fuego, pero fue en vano.

Hasta el lugar llegaron los bomberos, quienes lograron controlar el incendio. Horas más tarde, representantes del Gobierno Regional de Loreto, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, también se hicieron presentes en el lugar para entregar donaciones a las familias damnificadas y afectadas.