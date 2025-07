Mujer denunció a médicos por presunta negligencia en cirugía estética en Loreto: lo que se sabe del caso

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Virginia Peñaloza Bustamante denunció a dos médicos cirujanos de la clínica Emanuel en la ciudad de Iquitos, región Loreto, por presunta negligencia médica tras haber realizado una cirugía estética denominada abdominoplastía, ya que presenta afectaciones a la piel y dificultad para caminar.

"Yo entré a una operación el 28 de mayo, en la cual yo he salido mal. Empecé a presentar piel y grasa necrosada. Se me intervino tres veces, pero no me intervino el cirujano plástico, sino me intervino un cirujano pediátrico (...) Hoy en día yo ya no puedo caminar bien, voy a necesitar una reconstrucción en la cual me van a tener que hacer recién dentro de un año porque mi cuerpo está muy manipulado ahora. Vivo tomando muchas pastillas", reveló la mujer en diálogo con Ampliación de Noticias Regional (ADN).

Peñaloza, quien realizó una protesta junto con otros ciudanos en los exteriores de la Clínica Emmanuel, donde se dio la operación, reveló que también denunció a los medicos de manera formal en la comisaria. Estos han sido identificados como los médicos cirujanos Edgar Gutiérrez Iparraguirre y Alex Ponce Ibaceta.

Asimismo, reveló que, tras investigar más sobre el establecimiento médico, halló otras denuncias de personas y familias de victimas que habrían perdido la vida tras operaciones.

"Hay una chica que falleció hace 3 años en la clínica, hace poco falleció un señor de 52 años que también han denunciado públicamente. Hay un chico colombiano también que falleció. Hay quejas de que abandonaron a personas también en el hospital regional, las han dejado a su suerte", enfatizó.



Fiscalía investiga a médicos por presunta negligencia médica

El Ministerio Público informó que ha iniciado la investigación preliminar de oficio contra los médicos cirujanos por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones culposas graves. El caso es parte de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas.

¿Qué dice la clinica Emanuel ante la denuncia?

Desde la clínica Emanuel, informaron que vienen colaborando con las investigaciones. Por su parte, el médico investigado Edgar Gutiérrez indicó que la paciente fue debidamente informada sobre los riesgos y beneficios de la cirugía, y que incluso se advirtió sobre sus antecedentes clínicos, como una cesárea reciente.