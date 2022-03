Asimismo, el secretario manifestó que muchos profesores no quieren ir a dictar clases hasta su comunidad porque el viaje dura 5 días y no reciben los incentivos suficientes. "Esta comunidad es bilingüe y, por lo tanto, ya no está considerada como una comunidad indígena, ya lo han considerado como una comunidad mestiza, campesina. Esa es la razón de que los maestros no quieren venir, porque ya les han quitado algunos derechos", dijo.