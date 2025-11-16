Hombre fue detenido por realizar tocamientos indebidos a cantante mientras daba un show en Iquitos

La agrupación Son Dulzura, donde trabaja la víctima, rechazó este acto de acoso contra la joven ocurrido en un restaurante.

Un hombre identificado como Ricardo Aristarco Cotrina Alberca (47), permanece detenido luego de haber sido grabado en el preciso momento en que realiza tocamientos indebidos a una cantante de la agrupación musical Son Dulzura. Esto sucedió en un conocido restaurante ubicado en pleno centro de Iquitos, región de Loreto.

Según la información policial, Cotrina fue ubicado en un edificio en la calle Ramón Castilla, donde se habría refugiado tras el incidente. El propietario del inmueble confirmó que ocupaba el departamento 206, facilitando así la rápida acción de los agentes.

En el video se muestra cómo la joven realizaba su show por la mesa de los asistentes y el sujeto aprovechó el momento para estirar sus manos y rozar sus partes íntimas. Horas después la cantante decidió formalizar la denuncia.

La agrupación Son Dulzura emitió un comunicado para agradecer la labor de los policías para detener al sujeto y a la Fiscalía por el asesoramiento para presentar la denuncia.

"Queremos rechazar cualquier acto de acoso contra cualquier mujer, rechazar todos los comentarios machistas y enfermizos que justifican cualquier acoso por la 'ropa' que utiliza una artista, un verdadero caballero con principios y valores no debe tocar a ninguna mujer sin su consentimiento", se lee en su pronunciamiento.