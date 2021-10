Madre de Dios: Allanan casa del gobernador, intervienen sede regional y detienen a exgerente y un empresario

Madre de Dios: La fiscalía le imputa al gobernador regional Luis Hidalgo Okimura favorecer a un conglomerado chino de empresas madereras. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Ministerio Público

La fiscalía intervino la sede del gobierno regional de Madre de Dios, allanó la casa del gobernador, Luis Hidalgo Okimura, y otras nueve viviendas, y detuvo a dos funcionarios en un operativo contra la presunta organización criminal "Los Hostiles de la Amazonía", por un supuesto favorecimiento a un conglomerado chino, informó el Ministerio Público.

La fiscalía señaló que, por ese caso, se investiga al gobernador Luis Hidalgo Okimura y otras diez personas. Además, se ha dictado detención preliminar para el asesor principal del gobernador, Palmer Pastor Velásquez, quien se encuentra prófugo, y cuya casa fue allanada.

En el operativo fueron detenidos, por tener orden de detención preliminar, el empresario maderero, Cristian Stapelfeld Ayasajag, y el exgerente de la gerencia regional Forestal y de Fauna Silvestre, Harry Pinchi del Aguila, informó el fiscal Dionicio Rumualdo Quicaño Quispe, del primer despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Madre de Dios.

Madre de Dios: ¿Cuál es la acusación?



La fiscalía le imputa al gobernador regional Luis Hidalgo Okimura favorecer a un conglomerado chino de empresas madereras representado, entre otras personas, por el ciudadano Chino Xiaodong Ji, a fin de obtener derechos forestales a cambio de beneficios, entre ellos, el "auspicio" para un viaje que la autoridad realizó a China en el 2019; y la entrega de donativos a funcionarios de la Gerencia Forestal y de Fauna Silvestre.

El abogado del gobernador, Dany Chepe Saco, contó detalles. "No se le ha restringido su libertad y tránsito (al gobernador), no ha habido ninguna detención. Lo que ha habido es una solicitud del doctor fiscal, con diez personas, incluida el señor gobernador. Se le ha rerquerido al señor juez, investigación preparatoria. Y el señor no ha accedido a lo solicitado por el representante del Ministerio Público", comentó.



