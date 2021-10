Diversos medios de comunicación que apoyan al gobierno han aparecido en las últimas semanas.

La relación del presidente Pedro Castillo con los medios de comunicación es, por decir lo menos, particular. Además de no brindar entrevistas, han aparecido una serie de publicaciones periodísticas tanto impresas como en redes sociales que presentan —e incluso se podría decir que en ciertos casos hasta promueven— temas relacionados al gobierno de Perú Libre.

RPP Data encontró alrededor de 10 medios de comunicación que promueven temas oficialistas. Más de la mitad de ellos están relacionados de alguna manera a Perú Libre. A continuación, hacemos una lista de las publicaciones y quiénes las dirigen.

1. El Sombrero

"El Sombrero" es un diario dirigido por Jorge Paredes Terry, candidato a vicepresidente en 2016 en la plancha de Vladimir Cerrón, quien postuló a la presidencia con el entonces partido Perú Libertario. Ha estado vinculado al Movadef, junto con el cual fue parte de la formación del Fudepp (Frente de Unidad de Defensa del Pueblo Peruano).

Tras algunas diferencias, renunció. En las últimas Elecciones 2021, acompañó a Hernando de Soto, a quien se le cuestió la inclusión de elementos radicales en su campaña electoral.



2. El Puka

“El Puka”, hace una obvia referencia al apelativo del ex primer ministro Guido Bellido. La publicación, que tiene en circulación dos ediciones, es comandada por Rogger Taboada Rodríguez, militante de Perú Libre.

De acuerdo con el registro oficial de visitas del Congreso, Rogger Taboada visitó el 28 de setiembre a la congresista por Arequipa María Agüero, recordada por afirmar que su sueldo "no le alcanza". La reunión, que duró una hora y media, fue registrada como "visita personal". En la segunda edición de "El Puka" se consigna el comunicado de la congresista en respuesta al alboroto generado por su declaración.

Palabra de Maestro se emite en Radio Latina y tiene varios conductores, entre ellos Ronald Torres y Fray Castillo (en la foto).

3. Palabra de Maestro

Un caso particular es el de “Palabra de Maestro”, programa emitido por Radio Latina, emisora fundada en 1958. Este espacio surge, según cuenta a RPP Data su director Mauro Gonzales Caballero, cuando en plena campaña el entonces candidato Pedro Castillo visita la emisora y les pide un espacio para promover sus propuestas.

Gonzales Caballero fue asesor de comunicaciones de Perú Libre durante la campaña electoral y en los últimos meses registra numerosas visitas a la PCM, en donde suele reunirse con el viceministro de gobernanza territorial Braulio Grajeda, recordado por abrir una cuenta junto con Dina Boluarte (ahora vicepresidenta y ministra) para recaudar fondo para pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón.

El registro público de visitas del Estado también da cuenta de que Gonzales Caballero ha tenido reuniones de trabajo personales con el presidente Pedro Castillo, a quien continúa asesorando, asegura, de manera no oficial. "[Lo asesoro] en comunicaciones y más que todo con relaciones que el presidente pueda pedir", comenta.

El director de Radio Latina sostiene que durante la campaña le brindó un espacio a Pedro Castillo "así como en su momento tuvimos también al candidato José Vega, a personas allegadas a Verónika Mendoza, Daniel Urresti y Keiko Fujimori".

Además de registrar visitas seguidas a la PCM, Mauro Gonzales ha mantenido reuniones de trabajo con el propio presidente Pedro Castillo, la última, según el registro de visitas oficial del despacho presidencial, fue el 2 de setiembre pasado por poco más de una hora. Por otro lado, su última visita a la PCM para reunirse con Grajeda fue el 7 de setiembre y duró más de dos horas.

Mientras tanto, en Radio Latina “Palabra de Maestro” continúa emitiéndose referenciando el nombre de Pedro Castillo Terrones, aunque él no aparezca en el programa. Es el espacio más escuchado y el que más interacciones genera en sus redes sociales, dedicándose solamente a recibir llamadas del público.

Mauro Gonzales asegura que no recibe ni un sol del Estado. "Radio Latina es la radio de mi familia, no es un medio formal del gobierno. Hemos tenido en nuestra parrilla de contenidos a programas de distintos partidos políticos y siempre dejamos los teléfonos abiertos para la opinión del público. No tenemos un sol del Estado, del partido o de alguien que venga desinteresadamente a 'querer apoyar' sin ningún interés. No, no tenemos nada de eso ni tampoco aceptaríamos ese tipo de apoyo desinteresado, porque todos sabemos que eso no existe. Lo que nosotros buscamos es competir en igualdad de condiciones con los demás medios".



4. La Prensa

Entre otros medios encontramos a “La Prensa”, un semanario fundado en el 2016 y dirigido por Sandro Romero Verano, el cual ha sido considerado como uno de los medios que juega en pared con Perú Libre. Algo que Romero Verano ha negado, aunque registre una visita al congresista oficialista Segundo Quiroz Barboza.

"[La publicación] 'La Prensa' es objetiva, nuestro periódico es objetivo. No está vendido al gobierno, no tenemos absolutamente nada que ver con el gobierno, somos un periodismo independiente, transparente a favor del pueblo”, dijo hace unos días en una conferencia de prensa.

5. Yuri Castro Presenta

Se agrega a la lista Yuri Castro Romero, militante de Perú Libre y excandidato al Parlamento Andino. Su programa de entrevistas “Yuri Castro Presenta” se emite en Sumac TV (es un espacio contratado) y presenta a diversos personajes, la mayor parte de tendencia izquierdista. En agosto pasado, Castro Romero visitó al presidente de la República cuatro veces en su residencia, en reuniones que duraron dos horas en promedio. También alterna la conducción de "Palabra de Maestro", el programa de Radio Latina.

Intentamos comunicarnos con él para hablar sobre su programa, pero no tuvimos éxito.

Gastos de propaganda

De acuerdo al reporte oficial y público de la ONPE, los gastos de propaganda efectuados por Perú Libre en medios de comunicación durante la campaña 2021 fueron por concepto de manejo de redes sociales, y alcanzaron los 300 mil soles.

De acuerdo a fuentes de RPP Data, durante la campaña electoral la agenda de medios de comunicación de Perú Libre, sobre todo en regiones, apuntó únicamente a medios rurales y a las relaciones periodísticas que sus candidatos pudiesen tener. Muchos de estos medios aún promueven temas del gobierno y el partido en regiones.

Mientras tanto, desde Lima, un grupo de diarios parece alineado en temas como el choque del gobierno con el Congreso, la situación del gas de Camisea, la nueva Constitución, entre otros.

Para la politóloga Paula Távara la aparición de estas publicaciones se relaciona al alejamiento del presidente de los llamados "medios tradicionales". "Creo que el gobierno se ha alejado de los medios tradicionales porque construye un relato de que estos medios no le son afines", comenta.

Y agrega: "lo cierto es que [el presidente] ha optado por construir medios favorables, y esto ya no es una comunicación alternativa, sino propagandística. Quizás hubiese sido mejor optar por otro tipo de medios alternativos que al mismo tiempo dieran a la población una percepción de objetividad, de apertura, que no van a tener diarios como ‘El Sombrero’ o ‘El Puka’, que son claramente tan cercanos al gobierno de turno".

Todos los gastos de propaganda en medios de comuniación reportados por Perú Libre tiene como concepto "aporte en el manejo de redes sociales".

Estrategia presidencial

Durante la campaña electoral de las Elecciones 2021, quedó claro que cuando era candidato el presidente Pedro Castillo se centró en los medios pequeños y de alcance popular. Esto podría continuar ahora a modo de estrategia de gobierno, una postura que anteriormente han utilizado Alejandro Toledo, Alberto Fujimori e incluso Alan García, de acuerdo con el analista político Fernando Vivas.

"Sí es una tradición en la política peruana que los gobiernos que entran con un ímpetu populista, de considerar que su líder es un 'outsider', hasta les conviene mostrarse ajenos y adversarios de los medios que llaman 'tradicionales'. Es la típica dicotomía populista del hijo del pueblo mal visto por los medios que encarnan al sistema", explica.

Si bien los especialistas señalan que es saludable que existan medios de todas las tendencias políticas, también advierten del peligro que sería que sean utilizados de manera abusiva o financiados por recursos públicos, algo que debe mantener a los peruanos en alerta.