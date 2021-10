Sede del Ministerio del Interior. | Fuente: Andina

El abogado Ronald Atencio, quien en la víspera visitó el despacho del ministro del Interior, Luis Barranzuela, afirmó este martes que fue invitado para asumir la defensa el titular del Mininter en el caso de la azucarera Tumán y negó que exista un conflicto de intereses por su vinculación con el parlamentario de Perú Libre, Guillermo Bermejo, a quien defiende en un juicio por su presunta vinculación con el grupo terrorista Sendero Luminoso.

"No he ido a representar ningún interés personal, ni del señor (Vladimir) Cerrón, ni de (Guillermo) Bermejo", dijo a la Rotativa del Aire de RPP Noticias.

Atencio afirmó que el juicio del congresista Bermejo se encuentra en juicio oral, etapa en la que, aseguró, no interviene la Policía Nacional, y por lo tanto no podría haber ninguna injerencia del ministro del Interior. Además, señaló que el único testigo policía en el caso rindió su testimonio con anterioridad. "No existe ningún tipo de conflicto de intereses", enfatizó.

Asimismo, sostuvo que los colaboradores eficaces, como existen en el caso Bermejo, cuentan con códigos a los que solo tiene acceso el Ministerio Público. "La Policía no tiene ningún tipo de interferencias en estos aspectos; quien dirige la investigación es la fiscalía y no la Policía", afirmó.

El abogado aseguró, además, que no hay información que compartir entre sus defendidos, puesto que los casos que afrontan Barranzuela y Bermejo, son distintos. Indicó que lo mismo aplica para el caso de Vladimir Cerrón y que fue defendido por Barranzuela hasta su nombramiento en la cartera del Mininter.

La designación de Barranzuela en el Ministerio del Interior fue cuestionada por su cercanía al caso de financiamiento de Perú Libre. Renunció a la defensa de Vladimir Cerrón, Guido Bellido y Perú Libre ante la Fiscalía en el caso del financiamiento de la campaña del partido del Lápiz.

Reunión con Barranzuela

Ronald Atencio defendió la transparencia de su visita en la víspera al despacho de Barranzuela, al señalar que fue debidamente registrada en la puerta de ingreso y no un encuentro subrepticio.

Indicó que asistió por llamado del ministro para asumir su defensa y que la reunión fu "breve y muy sintética".

Además, aclaró que Barranzuela no dejó de atender sus labores ministeriales y le explicó que lo atendía en su despacho porque "está las 24 horas (del día) al servicio del ministerio".

El actual ministro del Interior fue Gerente General de Barranzuela & León SAC desde el 2018 y socio fundador de Noblecilla Olaechea, Barranzuela & León desde el 2019, estudio a cargo de la defensa de Vladimir Cerrón.

El ministro ha descartado un posible conflicto de intereses por estar a cargo de las divisiones de la Policía que trabajan con el Ministerio Público en casos para los que trabajó como defensa.

“El ministro no se mete en ninguna investigación, porque se piensa que el ministro es el dueño de la policía (…) Los equipos de investigación criminal son muy reservados hasta el momento en que se ejecuta la acción”, dijo Barranzuela.