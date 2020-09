Victor Zambrano es uno de los cuatro latinoamericanos finalistas del premio. | Fuente: Cortesía Victor Zambrano

El reconocido defensor medioambiental Víctor Zambrano es uno de los 13 nominados al premio Tulipán de los Derechos Humanos 2020, otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda.

Victor Zambrano, presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata, dijo a RPP Noticias que para él es un honor ser finalista de un premio de alto prestigio y el solo hecho de estar nominado es un reconocimiento muy grande para el esfuerzo y trabajo en equipo.

"Es un aliciente para seguir en esta ruta. Para nosotros los defensores ambientales no hay descanso, no interesa en qué condiciones estemos. Vamos a continuar con ese mismo ímpetu, con nosotros no va el indivdualismo, nosotros apostamos por el colectivismo que permita hace grandes cambios y ese es el objetivo", señaló.

El próximo 10 de diciembre se anunciará al ganador o ganadora, quien se llevara un premio de 100 mil euros. Zambrano es uno de los cuatro latinoamericanos al premio.

En el 2016, Victor fundó la primera Área de Conservación Privada de la Amazonía del Perú, el Refugio K’erenda Homet y recibió el Premio National Geographic de Liderazgo en Conservación, por su trabajo en la protección del bosque amazónico de Madre de Dios.

Víctor Zambrano es conocido por defender la reserva de los taladores y mineros ilegales, a pesar de las constantes amenazas de muerte que ha recibido él y los integrantes del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata.

Hace dos semanas fue asesinado Roberto Pacheco, hijo del defensor ambiental, Demetrio Pacheco, quien ya había denunciado públicamente que su familia estaba recibiendo amenazas de muerte por parte de mineros y taladores informales del sector conocido como “La Pampa”.