Madre de Dios: Un hombre violó a su hijastra de siete años y aseguró que ella lo provocó

Tomás Tapara Rodríguez se encuentra actualmente detenido. | Fuente: RPP Noticias

En Puerto Maldonado, una niña de siete años fue abusada sexualmente por su padrastro, quien lejos de admitir los hechos culpabilizó a la menor por lo ocurrido. De acuerdo con el coronel de la PNP Manuel Azpilcueta Sandovaal, encargado de la región policial de Madre de Dios, la madre de la niña acudió a la Comisaría para denunciar el hecho, luego de ver que su hija tenía la ropa manchada de sangre.

“El 11 de febrero, a las 11:00 de la mañana, se presentó una señora en la Comisaría de Familia a denunciar una violación sexual. (…) La niña le dijo ‘me ha tocado mi papá’”, señaló Azpilcueta en declaraciones a RPP Noticias.

Tomás Tapara Rodríguez negó haber abusado de la hija de su pareja. | Fuente: RPP Noticias

La Policía detuvo a Tomás Tapara Rodríguez, de 33 años, por presuntamente haber abusado sexualmente de la menor de iniciales N.M.S. Un examen del médico legista confirmó que la pequeña tiene lesiones genitales.

Al ser interrogado por las autoridades, Tapara Rodríguez sugirió que la niña lo provocó y descartó haber abusado de ella.

“Me dice ‘¿por qué no lo hacemos? Ella me agarró, me abrazó, yo empecé a manosearle. (…) No hubo penetración, solamente la he rozado”, refirió y afirmó que su error fue no confesarle a la madre de la pequeña lo que había hecho.