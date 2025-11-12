Poder Judicial dicta prisión preventiva para profesor que habría abusado sexualmente de una menor en Moquegua

La Fiscalía señaló que este docente habría aprovechado la buena relación que tenía con la menor para realizarle tocamientos indebidos desde el año pasado.

El Poder Judicial dictó 12 meses de prisión preventiva para un docente que habría abusado sexualmente de una estudiante de 13 años de la I.E. Almirante Miguel Grau Seminario del puerto de Ilo, región Moquegua.

Walter Guinio Salazar Alvarado es el profesor acusado de este delito. Según la Fiscalía, habría aprovechado la buena relación que tenía con la menor para realizarle tocamientos indebidos desde el año pasado. El último hecho de agresión ocurrió el 28 de abril de 2025 dentro del mismo colegio.

El fiscal Ronny Aguilar Escobar presentó en la audiencia el certificado médico legal de la menor agraviada, su entrevista única en cámara gesell, testimonios de los padres y hermana de la menor agraviada, docente tutora entre otros. Todo ello sirvió como prueba para que el presunto agresor vaya a prisión.

La madre y vecinos afirmaron ante los medios de comunicación que no se detendrán hasta lograr que se le imponga cadena perpetua al presunto agresor.

Walter Salazar Alvarado estaba como no habido tras ser denunciado en abril pasado. El profesor fue detenido en Arequipa el último lunes durante un operativo policial y posteriormente fue trasladado a Ilo.