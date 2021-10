Sonia Medina: Al Vraem aún no se ha ingresado y la zona está infestada de plantaciones de hoja de coca

Sonia Medina, procuradora antidrogas | Fuente: RPP

La procuradora antidrogas Sonia Medina aseguró el miércoles que en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) todavía no se realiza erradicaciones de cultivos de hoja de coca y señaló que la zona está infestada de plantaciones de este producto.



En entrevista con el programa Nada está dicho de RPP, Sonia Medica precisó que la situación del Vraem la trató en una reunión con el exministro del Interior, Juan Carrasco, como parte una presentación situacional.



"Si bien es cierto se da la erradicación por el lado del Vraem del Alto Huallaga; sin embargo, al Vraem todavía no se ha ingresado y allí está realmente infestado con las plantaciones de hoja de coca", indicó.



"Se va a erradicar sí o sí este año"

Sonia Medina aclaró que como parte administrativa del Ministerio del Interior y de la Procuraduría General del Estado siempre mantuvo reuniones con los ministros, como fue el caso de Juan Carrasco Millones cuando era titular del sector, sobre la lucha contra el narcotráfico.



"Se interesó mucho en saber el estado y buscaba un informe situacional a su ingreso al cargo. Es así que se desarrolla una reunión con el ministro, hablamos de toda la problemática. Él ha sido fiscal y conoce toda la problemática del narcotráfico, entonces hablamos un lenguaje muy igual y ahí se comentó sobre la erradicación en el Vraem", dijo.

"El ministro Carrasco me dijo en ese momento que sí, se va a erradicar sí o sí este año", agregó la procuradora antidrogas y recordó que el Ministerio del Interior es el ente rector contra el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de activos y crimen común.

"Se guarda mucha hipocresía sobre el tema"

Sonia Medina advirtió que de suspenderse la erradicación de la hoja de coca habrá el peligro de más producción de estos cultivos ilícitos. "Lo que debe preocupar es proceder con la erradicación en los territorios donde hay una infestación de cocales", sostuvo.

Asimismo, Sonia Medina consideró que la lucha contra el narcotráfico no solo es un tema de la Procuraduría o Devida, sino también de otros actores involucrados. Por tal motivo, invocó al Estado a preocuparse en fortalecer instituciones como la Policía Nacional para dar "golpes" en intervenciones antidrogas.



"La erradicación se tiene que hacer sí o sí, porque el no hacerlo estaríamos dañando, primero como imagen de país, no estamos cumpliendo con los convenios internacionales, no estamos cumpliendo con las políticas internas y se relajan las instituciones. Entonces, de qué lucha estaríamos hablando. Lo digo crudamente, de que a veces se guarda mucha hipocresía sobre el tema, en que no se cumplen las políticas públicas", dijo.

