Jóvenes científicos de Pasco enviarán un nanosatélite al espacio

Jina Mayely Huamán Mendoza, presidenta del Club de Ciencias 'Ashishum Yachachiqkuta' (Buscando el saber), habla sobre el proyecto en el que están trabajando para enviar un nanosatélite al espacio como parte del proyecto CubeSats in PERU.

Jina Huamán Mendoza relata cómo se sumergió en el mundo de la ciencia: "A mí me interesó la ciencia por la invitación del maestro a una convocatoria a la que me invitó. Yo me animé a participar en lo que es el proyecto, cabe resaltar que ya antes me llamaba la atención la ciencia y ya con el tema del Concytec, la invitación del proyecto me llamó más la atención", indicó la presidenta del Club de Ciencias en Pasco.

Jina Mayely se unió al Club de Ciencias por invitación directa de su maestro y destaca la importancia de la mentoría entre estudiantes de diferentes grados para fomentar el interés por la ciencia desde temprana edad. "Yo me uní por invitación directa del maestro. Más que todo vamos trabajando desde 1er grado, nos van incentivando", cuenta.

Ya los que están en 5to año nos van enseñando un poco como es la ciencia, ya para que mediante vamos avanzando de grado, nos integremos más. Por ejemplo, los de 5to grado van enseñando a los de 1er grado, nosotros los de 3er grado y 4to somos los que trabajamos en el proyecto, los alumnos de 2do grado ya son de apoyo y como los alumnos de 5to, van apoyando a los de 1ro. Así nos vamos desarrollando para tener más pasión por la ciencia", compartió.

Espacio Inicios en la ciencia y el proyecto espacial

Espacio Integración al Club de Ciencias

En cuanto a la participación de las mujeres en el proyecto de nanosatélites, Huamán Mendoza destaca un cambio positivo, con más mujeres involucradas en comparación con el pasado. Además, enfatiza en el rol fundamental de las mujeres como modelos a seguir para inspirar a las generaciones futuras en el campo de la ciencia. "En estos momentos aún estamos trabajando en ello, aún nos falta. Va para programarlo y ensamblar el satélite, es uno de nuestros propósitos este año. Sobre las mujeres en el proyecto, últimamente hay más mujeres participando, ya que antes eran mayormente hombres. De cada 3 científicos, 2 eran hombres y 1 era mujer", expresó.

Respecto al vínculo con el Concytec, Huamán Mendoza explica cómo su club ha estado involucrado en actividades de divulgación científica en su región. Ella menciona: "Nosotros anteriormente estábamos desarrollando lo que es la ciencia en nuestro idioma, también hicimos diferentes proyectos, mediante ello salimos a la región de Pasco a hacer divulgación de la ciencia, hicimos microscopía, también realizamos distintos proyectos de ciencia en las diferentes ciencias".

Destaca que el proyecto dirigido por la mayor Paola Wong les ofreció la oportunidad de ampliar su participación en la ciencia, gracias a la invitación de Uianov Sulca, quien los convocó al proyecto. Huamán Mendoza subraya la importancia de poder realizar ciencia en su idioma, quechua, "como una forma de mantener y enriquecer su cultura mientras exploran el mundo de la ciencia".

Espacio Participación de las mujeres en el proyecto espacial y la ciencia

Espacio Acercamiento del Concytec al proyecto