Fueron 98 los menores a quienes se les tomó muestras de cabello que luego se enviaron a un laboratorio en Italia.

Un estudio publicado por la ONG italiana Source International y el Centro Popular Labor de Pasco reveló que un grupo de niños de los poblados de Paragsha y José Carlos Mariátegui del distrito de Simón Bolívar de Rancas, en la provincia y región Pasco, resultaron afectados en su coeficiente intelectual debido a la contaminación de metales pesados en su organismo.

El estudio precisa que los niños arrojaron un coeficiente menor hasta en 12 puntos frente a otros, que no están expuestos a la contaminación minera. Para Flaviano Bianchini, científico director de la ONG, es un daño irreversible.

Los estudios se realizaron a 98 niños del centro poblado de Paragsha y José Carlos Mariátegui, cuyas muestras fueron comparadas con las de los niños de Carhuamayo, localidad ubicada a una hora de Pasco, donde no se realiza actividad minera, en julio del 2020.

“El estudio ha puesto en relación la concentración de metales pesados con el coeficiente intelectual y se ha destacado que los niños que más tienen plomo, su coeficiente es más bajo. En particular en Cerro de Pasco, la concentración de plomo es de seis y medio, casi siete veces más alta que en Carhuamayo y el coeficiente intelectual es 12 puntos más bajo”, explicó.

A los menores se les tomó muestras de cabello que fueron llevadas a un laboratorio italiano, donde se analizaron los últimos tres años de exposición que tuvieron los niños a la actividad minera y a fuentes de contaminación.

Flaviano Bianchini señaló que se determinó una relación directa entre los metales pesados, básicamente el plomo, y el bajo coeficiente intelectual de los niños. El científico remarcó que el daño cerebral a estos niños es irreparable, pues el coeficiente intelectual se determina en el embarazo y durante los primeros cinco años de vida.

Flaviano Bianchini, director de la ONG, explica que el estudio destaca que los niños que tienen más plomo en la sangre, tienen un coeficiente intelectual bajo.

Estos son los efectos neurotóxicos de los metales pesados, según la ONG Source International. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía

Pasco: No hay especialistas

Para Jaime Silva Ponce, subdirector de la ONG pasqueña Centro de Cultura Popular, el estado no ha intervenido de manera efectiva. Y de acuerdo a información del propio Minsa, en Pasco no hay especialistas para tratar a los niños afectados y ni siquiera medicamentos.

“Hay muchas limitaciones. Está el estado para que puedan intervenir con cosas concretas. No únicamente los niños tienen plomo, tienen hasta 11 metales. No tenemos médicos epidemiológicos, o toxicólogos que puedan estar altamente capacitados. A nivel nacional nos informaron que solamente habían 2 o 3. No tenemos establecimientos de salud implementados, menos medicamentos y sinceramente la impotencia de los padres de familia, así como de muchos niños que están altamente afectados", manifestó.

"Hay muchas limitaciones desde el el estado para que puedan intervenir con cosas concretas", dice Jaime Silva Ponce, subdirector de la ONG pasqueña Centro de Cultura Popular.

Contaminación por metales pesados: 10 millones de peruanos en riesgo

En el Perú, según cifras del INEI, diez millones de personas están expuestas a la contaminación por metales pesados y otras sustancias químicas, es decir la tercera parte de la población nacional. Y la Organización Mundial de la Salud destaca que más del 33% de las enfermedades de niños menores de cinco años se debe a la exposición a riesgos ambientales.

Rocendo Huaytán Melchor, poblador de José Carlos Mariátegui, cuenta que su hija de 11 años presenta malestar corporal, poca retención, escasa memoria, y trastornos de conducta, todos síntomas que, según el informe presentado, se asocian al bajo coeficiente intelectual.

“Yo he podido notar en mi hija y mi hijo que tiene poca retención educativa poca retención de memoria y también siente dolores de cabeza, malestar corporal ¿qué tipo de conducta emocional? Por ejemplo, depresión inestabilidad emocional”, indicó.

Rocendo Huaytán Melchor, poblador de José Carlos Mariátegui, cuenta que su hija de 11 años presenta malestar corporal, poca retención, escasa memoria, y trastornos de conducta.

Pasco: Más de 100 pasivos ambientales, según la Defensoría

Por su parte, el alcalde del centro poblado de Paragsha, Jaime Zelada, aseguró que la información revelada es "alarmante". “Han sacado una conclusión tras comparar los niños de Carhuamayo con los niños de Paragsha. Los de Carhuamayo está menos contaminados. La fuente fuente principal de contaminación es la empresa minera que ahora está pidiendo la ampliación del tajo Raúl Rojas. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a permitir que el tajo se amplíe si nuestros niños están muriendo contaminados?", se preguntó.

Diego La Madrid, comisionado de la Defensoría del Pueblo en Pasco, recuerda que desde el año 2012 su institución constantemente ha pedido la intervención de las diversas entidades del estado, sobre todo de salud, para atender el problema de la población afectada. Y que, antes del estudio recientemente presentado, ya se sabía de un grupo de niños contaminados.

"Solamente en Pasco existen más de 100 pasivos ambientales. Desde el año 2017, desde que se hizo la identificación de 34 niños con plomo en sangre, hemos venido insistiendo al Ministerio de Salud no dejar de atender a las personas, planificar la atención en salud, la remediación de los pasivos ambientales, entre otras necesidades", comentó.

En los últimos años se han realizado hasta 12 estudios sobre la presencia y los efectos de los metales pesados en el organismo de los niños en Cerro de Pasco y todos demuestran la vulneración al derecho fundamental a la vida digna y la salud de toda la población. A pesar del daño causado, la respuesta del estado aún no llega.



Por: Judith Llana, desde Cerro de Pasco



El alcalde del centro poblado de Paragsha, Jaime Zelada, aseguró que la información revelada es "alarmante".

Las recomendaciones hechas por los científicos que realizaron el estudio. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía

