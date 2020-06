Internos confeccionan prendas para pacientes con la COVID-19 | Fuente: RPP Noticias

Internos del penal de Piura confeccionan diferentes prendas para pacientes con el nuevo coronavirus y ropa de protección para el personal médico que atienden estos casos en clínicas privadas.

Son doce reos, que integran el programa Construyendo Rutas de Esperanza y Oportunidades (CREO), quienes asumieron el reto de elaborar colchas de polar, batas para pacientes, sábanas, toallas, mandilones, prendas para operaciones y mascarillas.

Los internos generaron una pequeña microempresa y desde el taller de confecciones del penal elaboran todos estos pedidos, que les permiten generar ingresos para mantener a sus familias en esta emergencia sanitaria.

“A la fecha se ha atendido a Clínica Sana con 400 batas para pacientes, 100 sábanas hospitalarias, 400 toallas, 400 prendas para sala de operaciones, 200 colchas y 80 mandilones”, informó el Inpe.

También se confeccionaron 20 mil mascarillas que fueron compradas por empresas privadas.

Actualmente elaboran prendas para la Universidad de Piura y dos clínicas privadas. Todos los productos son sometidos a un estricto control de calidad y los costos con competitivos con el mercado externo.



Trabajo de los internos

Los internos cumplen todas las medidas sanitarias (distancias social, desinfección, uso de equipos de protección, etc) y para cumplir con todos sus pedidos trabajan de lunes a viernes de 9:00 a.m 05:00 p.m y los sábados de 9:00 am a 12:00 p.m.

El Programa CREO forma parte de la Política “Cárceles Productivas” y a nivel nacional orienta a 125 internos en labores de confección textil, carpintería, ebanistería, soldadura, artesanía, computación e informática y manualidades.