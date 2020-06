La municipalidad habilitó un terreno para fosa común. | Fuente: RPP Noticias/ Vanesa Jiménez | Fotógrafo: Cortesía

La provincia de Talara registró 300 personas fallecidas sólo en mayo según los trámites oficiales realizados en la Municipalidad Provincial, informó el alcalde, José Vitonera.

La autoridad municipal dijo que en meses anteriores al inicio del estado de emergencia por el nuevo coronavirus, registraban 20 defunciones cada mes, pero en mayo hubo un repunte significativo.

Precisó que en las fosas que habilitaron para el entierro de los fallecidos por la COVID-19, hay cerca de 115 sepultados hasta el momento.

Vitonera indicó que en las actas de defunción se detalla que la causa de muerte son múltiples: infarto, problemas respiratorios y pulmonares, entre otros males.

Mencionó que las autoridades de Salud no estarían colocando COVID-19 como causa de muerte porque no se ha podido determinar si las personas fallecieron por esta enfermedad ya que no se aplicó pruebas rápidas por la falta de las mismas.

Para el alcalde, la pandemia sería la única explicación para el incremento significativo de decesos en la provincia.

"La estadística es esa, son 20 muertos mensuales y ahora aparecen 300. Eso obedece a una pandemia. No hay otra explicación", dijo.

Según los registros de la Municipalidad Provincial de Talara, actualmente fallecen entre 7 y 9 personas diarias durante la emergencia por la COVID-19.