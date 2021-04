El enviado especial de RPP Noticias a Talara conversó con familiares de pacientes. | Fuente: RPP

Familiares de pacientes graves con la COVID-19 pidieron una investigación por las muertes registradas en el Hospital II Talara de EsSalud, presuntamente por falta de oxígeno medicinal.

El enviado especial de RPP Noticias a Talara llegó hasta los exteriores de este hospital y conversó con las personas que se encontraban en el lugar, la mayoría a la espera de noticias sobre el estado de salud de sus parientes.

El señor Tomás Purisaca pidió que se investiguen las muertes registradas en este hospital, que, según el alcalde de Talara, llegan a quince. Sin embargo, esta persona dijo estimar que son más de veinte los fallecidos.

“Tuvimos que llamar a la Policía para que nos den información. Pero ni el fiscal ni nadie viene a hacer una investigación de quién tiene la responsabilidad de estas veintitantas muertes”, manifestó.

“El gran problema es que no avisaron a los familiares de los pacientes, para ver si había oxigeno de afuera. (...) El paciente necesita de oxígeno. Al cortársele el oxígeno, pensamos que muchos fallecieron por falta de oxígeno”, agregó.

Falta de información

Otra persona cuestionó la poca información que dan en el hospital a los familiares, que tienen que mantenerse en las inmediaciones a la espera de que salga algún médico o enfermera para conocer el estado de salud de los pacientes.

“Estoy esperando información, pero hasta ahora no nos dicen ninguna noticia. Amanecemos esperando noticias, pero recién nos dan un reporte cada 24 horas. Ayer esperé hasta las siete de la noche para que me den información sobre mi familiar. Me dicen que está que lucha por sobrevivir”, comentó.

El alcalde de la provincia piurana de Talara, José Vitonera, señaló que, hasta las 11 de la noche del pasado viernes, el jefe del Hospital II Talara de EsSalud reportó 15 fallecidos por falta de oxígeno.



