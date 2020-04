El director Regional de Salud Piura, Víctor Távara, informó que a partir de ahora, los cadáveres que tengan más de 24 horas y cuyos familiares no se presenten, serán trasladados a su destino final por el personal de Salud. | Fuente: RPP Noticias

Decenas de familiares abandonan cadáveres y no firman la autorización para realizar el procedimiento de cremación o inhumación. Así lo denunció el director del Hospital Santa Rosa de Piura, Edwin Chinguel.

Durante el último fin de semana en el hospital COVID-19 de Piura hubo una acumulación de hasta 17 cadáveres. No todos los decesos fueron por COVID, pero dado el contexto fueron tratados como tal. Sin embargo, este hecho se ha superado y los cuerpos ya fueron retirados del hospital, informó el director del Hospital Santa Rosa.

El retraso de traslado de cadáveres se debe a que los familiares no llegan por múltiples razones: el toque de queda, limitación en el transporte, las funerarias no atendían, etc. Por ello, la familia no firma una autorización para realizar la cremación o inhumación.

El director Regional de Salud Piura, Víctor Távara, informó que a partir de ahora, los cadáveres que tengan más de 24 horas y cuyos familiares no se presenten, serán trasladados a su destino final por el personal de Salud.

Asimismo, informó que la Dirección Regional de Salud (DIRESA) suscribió un contrato con un cementerio para que este pueda atender las 24 horas del día y así agilizar los trámites.