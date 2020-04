Vecinos acudieron a recoger el pan que José Ayala Paiva había ofrecido donar. | Fuente: Facebook | Fotógrafo: Cortesía

El panadero José Ayala Paiva donó toda su producción, de un día, a sus vecinos del asentamiento humano Nuevo Chancay, en el distrito de Bernal, en la provincia de Sechura (Piura). Él tomó esta decisión para apoyar a las familias pobres que no pueden trabajar, por la emergencia sanitaria a causa de la COVID-19.

En un post en sus redes sociales, indicó que cada familia debía acudir hasta la panadería San José, portando mascarillas y respetando el distanciamiento social. Recomendó a los pobladores pedir de manera consciente lo que necesiten. "Juntos saldremos adelante, mi linda gente", escribió.

José Ayala contó a RPP Noticias que a diario produce un aproximado de mil panes, los cuales fueron repartidos a las personas de escasos recursos. Su venta diaria asciende a 250 soles.

Al ser consultado sobre su motivación para realizar esta donación, expresó que sabe, por experiencia propia, lo que es la pobreza. Recuerda que cuando no tenía su panadería, hubo días en los que "no tenía ni para comprar el pan".

"Se me dio por dar mi venta de pan a todos mis clientes porque los estimo. Es gente pobre, del campo, que por esta enfermedad no está trabajando. A varios no les ha llegado el bono. Acá varios niños no tienen para que lleven un pan a la boca", señaló.