El río Piura podría volver a desbordarse por falta de drenajes, advierte el alcalde provincial de Piura

El alcalde provincial de Piura, Gabriel Madrid Orue, advirtió este jueves que su jurisdicción podría inundarse nuevamente con aguas del río Piura, como ocurrió en el 2017, debido a la falta de perfil técnico, drenajes y recursos económicos.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Gabriel Madrid Orue, quien postula a la presidencia de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), lamentó que desde el 2017 hasta la fecha solamente se hizo el plan de drenajes pluviales y manejo de la cuenca del río Piura.



"No hay hasta ahora un perfil de preinversión, un expediente técnico que indique esta obra cuesta esto y por lo tanto el Estado va invertir este año.Tomando en consideración que para el 21 de diciembre de este año la Ley de Reconstrucción se acaba, si es que el Congreso no hace una modificatoria o una ampliación. Eso es lo que estamos pidiendo los alcaldes, que sea hasta el 2026. Bajo esa premisa, Piura, que fue la provincia que más se afectó dentro de la región es la única que no tiene hoy día, ni perfil, ni recursos, ni drenaje, ni el manejo del río Piura", dijo.



Simplificar etapa de preinversión

Gabriel Madrid Orue señaló que Paita, Sechura y Sullana cuentan con el perfil y financiamiento, por lo que inició reuniones con la directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Rosmary Cornejo y con la misma presidenta Dina Boluarte para agilizar el tema.



"¿Qué proponemos nosotros? que se simplifique la etapa de la preinversión y que se pase a la etapa de inversión tomando estos avances y estudios que han hecho los españoles para que se pase a la fase de planteamientos definitivos a este gran problema que tiene Piura. Si mañana llueve en Piura se inunda", expresó.

El alcalde explicó que el río Piura es un río caudaloso, pero estacional en época de lluvias, lo que ocasiona el traslado de arena y tierra. Lamentó que se gastaron casi 400 millones de soles durante la época del presidente Ollanta Humala para la descolmatación, pero sin realizar el objetivo final de una una desembocadura del río Piura al mar.

"Lamentablemente esa desidia y falta de articulación con el Gobierno central hoy día nos tiene desnudos. No tenemos los drenajes fluviales, no tenemos los fondos para el manejo del río Piura y si mañana llueve nos volvemos a inundar y las autoridades que recién hemos entrado vamos a ser causantes de esta desgracia", manifestó.

