Escucha y Gana con RPP en Piura | Fuente: RPP

Este mes, RPP premia la sintonía de los oyentes de Piura con la promoción “Escucha RPP y gana” que regala vales de compra en Estilos de S/. 200 y hasta S/. 300 soles.

Participar, es muy sencillo. Anota la frase de la semana que escucharás durante la programación de RPP Piura en los 103.3 FM y 920 AM y sólo cuando te indiquemos llama al 30 33 95, menciónala correctamente y así podrás ganar vales de compra.

¡Ya lo sabes; en Piura escucha RPP y Gana!

TÉRMINOS Y CONDICIONES CONCURSO ESCUCHA Y GANA CON RPP

Datos de la promoción comercial

Denominación de la Promoción: Escucha y gana con RPP

Ámbito que abarca la Promoción: Piura

Duración de la Promoción: 49 días

Fecha de Inicio: 25 de setiembre del 2019

Fecha de finalización : 12 de noviembre del 2019

Nº de Premiaciones : 75



Las premiaciones se realizarán en las oficinas de GRUPORPP S.A.C., ubicadas en Calle Tacna 260 4to Piso Oficina 4 A, distrito, provincia y departamento de Piura.

Mecanismo y condiciones de la promoción

Durante la programación de RPP Noticias Piura, de lunes a viernes, durante la vigencia de la presente promoción, se emitirá la frase de la semana. Los oyentes al escucharla deberán anotarla y cuando lo indique el locutor, deberán llamar al número telefónico 303395. La primera llamada que ingrese y mencione la frase de la semana correctamente, gana dos tarjetas de regalo para consumo en la Tienda Estilos de la Ciudad de Piura.

Los ganadores deberán brindar sus datos personales (nombres, apellidos, dirección, D.N.I., celular y/o teléfono).

Datos de los premios

Cada ganador se llevará dos tarjetas de regalo por el valor que se detalla a continuación:



NOMBRE O DENOMINACIÓN DE PREMIOS PRECIO UNIDAD CANTIDAD Tarjeta de regalo para la Tienda Estilos de la ciudad de Piura. Términos y condiciones de la tarjeta de regalo detallados en Anexo N° 1. S/100.00 150



Condiciones y/o restricciones



1. Las personas participantes de esta promoción no podrán ganar más de una vez.

2. Solo podrán participar personas mayores de edad.

3. Podrán participar de la promoción todas las personas naturales con nacionalidad peruana y residencia en el Perú.

4. Los premios serán entregados a los ganadores en la oportunidad pactada con los mismos. Los premios podrán ser reclamados por los ganadores dentro de los noventa (90) días calendario, contados a partir del día siguiente de realizado cada sorteo.

5. Los ganadores no podrán solicitar la variación del premio que reciban. Los premios no podrán ser canjeados por ningún otro bien o servicio distinto al descrito anteriormente. Asimismo, no podrá exigirse el canje del premio total o parcial por dinero en efectivo, ni por ninguna otra prestación, aun cuando el ganador no pueda gozar del premio total o parcialmente por cualquier causa. Una vez entregado el premio al ganador, este no podrá realizar reclamo alguno a GRUPORPP por algún desperfecto o deterioro del mismo.

6. GRUPORPP se contactará con los ganadores una vez que se haya publicado o anunciado la relación de ganadores por la programación RPP Noticias Piura (radio).

7. GRUPORPP no será responsable por los productos que se adquieran en la Tienda Estilos de Piura.

8. No participan de la promoción colaboradores de GRUPORPP S.A.C. ni familiares hasta de tercera generación, ni cualquier persona implicada laboralmente en la producción, promoción, difusión y administración de esta. Bajo ningún concepto se reemplazará el premio que se haya perdido o robado o dañado luego de haber sido entregado satisfactoriamente al ganador.

Al participar de la promoción, se acepta el contenido de estas bases integralmente.

De conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (“Ley”) y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, el participante de la presente promoción otorga expresamente su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, que sean obtenidos a través de la información proporcionada a GRUPORPP S.A.C. en la presente campaña.

El participante otorga consentimiento para que sus datos personales sean utilizados en la gestión administrativa y comercial que GRUPORPP S.A.C. realice, relacionadas a actividades que realiza.

ANEXO N° 1: CONDICIONES Y/O RESTRICCIONES TARJETA DE REGALO CENTRO COMERCIAL ESTILOS DE PIURA

1. Cada tarjeta tendrá un código y una duración hasta el 31 de diciembre 2019.

2. Tarjeta de regalo aplicable para todas las líneas, moda, calzado, electrodomésticos, decohogar en la Tienda Estilos.

3. Las tarjetas funcionan como dinero en efectivo es por ello por lo que, si la pierde el ganador, cualquier persona puede hacerla efectiva.

4. Si el costo del artículo supera el valor de la tarjeta, podrá pagar en efectivo la diferencia.