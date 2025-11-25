Hallan tiburón megaboca en playa de Piura: pese a ser una especie superrara y digna de estudio, pobladores lo filetearon

Los pobladores despedazaron el tiburón y se llevaron los pedazos al hombro. | Fuente: Difusión

Un insólito caso ha ocurrido en Piura. Un ejemplar de tiburón megaboca (Megachasma pelagios), una de las especies más raras de escualos del planeta, apareció varado en la playa de Negritos, en la provincia de Talara.

Pese a ser una especie superrara y digna de estudio, el animal fue literalmente despedazado por pobladores, informó el corresponsal de RPP en la región norteña.

En fotos y videos compartidos en redes sociales, se aprecia a diversas personas fileteando el escualo y llevándose enormes pedazos de carne al hombro.

Según nuestra periodista, no llegaron autoridades para evitar que los pobladores se lleven los trozos del tiburón.

El consumo de esta carne podría ser peligroso, debido a que no se sabe la causa de la muerte del animal, por lo que podría estar contaminado.



Tiburón superraro

El Megachasma pelagios es una especie de aguas profundas sumamente rara, descubierto por primera vez en 1976. Siete años después de su primer avistamiento, recién fue catalogada oficialmente como una nueva especie, según la organización Sharkman's World.

El tiburón megaboca tiene un tamaño promedio de entre 4 y 5.5 metros y, desde su descubrimiento, no ha sido avistado más de 300 veces, de acuerdo con la enciclopedia virtual Wikipedia.

Se trata de una especie planctívora, que aprovecha su inmensa boca para tragar bancos de kril, medusas, larvas de camarón, langostinos o larvas de cangrejo, que son la base de su alimentación.

Es una especie de la que se sabe poco, por lo que la aparición de este ejemplar en la playa de Negritos pudo haber sido una oportunidad única para los científicos peruanos.

