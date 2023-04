Gobernador de Piura en contra de paro convocado por alcaldes: “No es momento, debemos sacar proyectos importantes"

Luis Neyra se mostró en contra del paro convocado por alcalde de Piura para el próximo 18 de marzo. Aseguró que es momento de empezar a realizar obras. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Captura

Las lluvias en el norte han dejado sin comunicación a diversas zonas de Piura. Debido a esto, un grupo de alcaldes anunció un paro para el próximo 18 de abril. Sin embargo, el gobernador regional Luis Neyra no está de acuerdo.

Tras reunirse con el jefe del Gabinete, Alberto Otárola; la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte; y la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Jenny Ocampo, el gobernador indicó que su principal preocupación es afrontar la crisis que se está viviendo, por lo que no ve conveniente que se realice un paro.

“Nosotros no hemos venido para ver el tema de la paralización. Comprendo la decisión de algunos alcaldes, las comprendo porque están desesperados al no contar con los recursos para afrontar esta crisis, pero creo que no debemos paralizar para sacar adelante proyectos importantes que son necesarios no solo para afrontar este año sino el próximo, que será el doble o el triple de impacto”, indicó en un primer momento Luis Neyra.

“Esa decisión (paro) pasa por un acuerdo que debe tomar el Frente de Defensa en Piura por los intereses de nuestra región, el cual forma parte no solamente los alcaldes, sino también la sociedad civil y algunos gremios. No hemos tocado el tema en la reunión de hoy. Solo se ha tocado el hecho de trabajar rápidamente para afrontar la emergencia de El Niño costero y trabajar pensando en el fenómeno El Niño global”, complementó.

Alberto Otárola promete ayuda para Piura

Por otro lado, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, aseguró que se empezarán a realizar diversas obras de aquí hasta diciembre se realizarán grandes obras con el objetivo de recibir mejor preparados a la posible llegada de El Niño global.

“Vamos a desarrollar -de aquí a diciembre- las obras imprescindibles y urgentes que requiere la región para atender la probable llegada de El Niño global. Vamos a trabajar y culminar las grandes obras, una de ellas es el encausamiento y la defensa del rio Piura y todas las obras de las cuencas ciegas que afectan a nuestros compatriotas en el norte”, afirmó Otárola.

“El ministro de Educación ira a los colegios. Ahora se realizará un trabajo de catastro urgente y estará a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de manera inmediata, y el día martes, la PCM liderará, con las autoridades, una reunión de los equipos técnicos para encausar la inversión que el Ministerio de Económica y Finanzas ya ha reservado para Piura”, aseveró.

Por último, confirmó que mañana (viernes) viajará a Tumbes para tener la misma reunión con las autoridades de la región. Y luego visitará Chiclayo y Lambayeque.