La madre de las niñas había denunciado que estas estaban desaparecidas desde el último martes. | Fuente: RPP Noticias

Ximena Vidaurre, quien denunció la desaparición de sus dos menores hijas de 3 y 4 años en Lima, logró recuperarlas con ayuda de la Policía Nacional en un departamento en la ciudad de Piura.

Así lo confirmó a RPP Noticias Katya Guerrero, abogada de José Labarthe Onrubia, padre de las niñas, quien había sido acusado por la madre de llevárselas con engaños.

La defensa de Labarthe manifestó que Ximena Vidaurre llegó al inmueble con los efectivos y que se procedió a la entrega de las menores sin ningún hecho de violencia. Añadió que este sábado ambos se reunirán a conciliar.

“La señora ha llegado al departamento y hemos estado conversando, pero no sé porque llegó a llamar a la Policía. Estamos acá en la Divincri. Mañana se van a reunir para el tema de la conciliación”, sostuvo.

Denuncia

El último jueves, Vidaurre denunció a través del Rotafono de RPP Noticias que su expareja se llevó “con engaños” a las menores y que temía que saque a las niñas fuera del país. Según precisó la desaparición de sus hijas ocurrió el martes 21 de junio.

La mujer dijo que su expareja no contaba con ningún documento que lo autorice a llevarse a las niñas y que ella tenía la custodia. Aseguró también que el hombre salió de Lima sin documentos ni brevete, por lo que no se explicaba cómo no se le intervino.

La denuncia motivó a que Migraciones emitiera un comunicado en el que aseguraron que se envió una alerta informativa a sus Puestos de Control Migratorio o Fronterizos sobre este caso para evitar una eventual fuga al extranjero.