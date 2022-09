Piura: Bebés intercambiadas por error en Hospital de Chulucanas fueron entregadas a sus verdaderas madres [VIDEO]

Resultados de ADN confirmaron que bebés fueron intercambiadas | Fuente: RPP

Los padres que denunciaron el intercambio de bebés en Hospital de Chulucanas (región Piura), recibieron el viernes a su verdadera hija tras abrir los sobres con resultados de ADN.

La Dirección del Hospital Manuel Javier Norberto de Chulucanas, en presencia del Ministerio Público, entregó la bebé a Robinson More Córdova y a Katherine Calle, luego de confirmar que el 23 de agosto hubo un intercambio de bebés en al Área de Neonatología.

Katherine Calle expresó su felicidad a RPP Noticias al recuperar a su bebé y señaló que sus otros dos hijos se encuentran muy contentos al tener a su hermanita en casa.

"Tengo en mis brazos a mi pequeña"



"Me siento feliz porque tengo en mis brazos a mi pequeña y espero que esto nunca vuelva a pasar. No se lo deseo a ninguna madre. Lo que yo he pasado es demasiado doloroso. He tenido una bebé que no era mía pero es como si hubiese sido mía, le he dado mucho cariño amor. Estoy muy alegre porque tengo en mis brazos a mi verdadera hija.

La madre pidió a los trabajadores del Hospital de Chulucanas ser más responsables en su trabajo para evitar equivocaciones y recomendó a otras madres estar pendientes de sus bebés recién nacidos.

La directora del Hospital Manuel Javier Norberto de Chulucanas, Gloria Cerezo, indicó que la otra madre, una adolescente de 14 años, se había encariñado con el bebé que le habían entregado en agosto y se resistió a venir a Chulucanas desde el distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba.

"Estoy feliz porque tengo mi hija en mis brazos, igual la otra parte también está feliz porque tienen a su bebé en sus brazos", agregó Katherin Calle.

Continuarán con denuncia

Robinson More Córdova, quien advirtió el cambio de bebés tras observar una fotografía de su recién nacida, aseguró estar muy feliz al conocer los resultados de ADN. Sin embargo, aseguró que continuará con la denuncia a nivel penal y administrativo contra el Hospital de Chulucanas.

"Estos días han sido muy dolorosos y muy difíciles para nosotros, pero gracias a Dios ya se ha solucionado. Pero voy a seguir con la denuncia (...) la denuncia va a seguir sobre todo porque en la prueba de ADN hice gastos, perdí mi trabajo y quizás me corresponde una posible indemnización", expresó.

Hace unos días, Robinson More denunció que el personal del nosocomio cometió un error al entregarle a una bebé que no era suya tras observar que la ropa de la recién nacida era distinta a la que entregó, además de notar que los rasgos físicos eran diferentes. Ante esta situación, el padre de familia acudió al Hospital de Chulucanas donde le dijeron que era improbable una equivocación de esa magnitud.

Por eso, el día 28 de agosto la pareja se sometió a una prueba de ADN para saber si eran o no los padres de esa menor. Ocho días después, el 8 de septiembre, el resultado de la prueba arrojó que había un 0 % de compatibilidad con la bebé entregada por el personal del centro médico.



Tras la denuncia, Gloria Cerezo, directora del Hospital de Chulucanas, reconoció el “grave error” que cometió el personal del nosocomio y anunció que brindaría apoyo emocional a las familias perjudicadas por la confusión a la hora de la entrega de las bebés.



NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": La claustrofobia es el miedo a los espacios cerrados, es un trastorno de ansiedad. De cada 100 personas, de 4 a 6 personas la ha tenido, explicó el doctor Abel Sagástegui Soto, médico psiquiatra del centro de investigación en salud de la universidad peruana Cayetano Heredia. Indicó que como en toda fobia, el 30% es debido a los genes y el 70% debido al medioambiente. La claustrofobia es más frecuente en mujeres, que en hombres. El tratamiento consiste en terapia cognitiva, así como técnicas de relajación y en otras ocasiones la medicación precisó el especialista.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.