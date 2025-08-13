Piura: cinco censistas fueron asaltados cuando realizaban sus labores en la ciudad de Paita

Los malhechores les quitaron celulares y las tablets donde almacenan la información que recopilaban de los vecinos. La Policía inició un operativo para rastrear los equipos.

Cinco censistas fueron asaltados la tarde de este miércoles en el asentamiento humano María Parado de Bellido, ubicado en la provincia de Paita, en Piura.

El crimen ocurrió cuando los censistas realizaban su labor en la zona cuando fueron atacados por unos sujetos que les quitaron sus pertenencias personales, así como el material de trabajo como tablets y celulares.

Los afectados son provenientes de Pueblo Nuevo de Colán, El Arenal, La Huaca y Paita, quienes denunciaron este hecho en la comisaría de Ciudad del Pescador. Ellos no indicaron que los malhechores iban armados.

Respuesta policial

La Policía Nacional realizó un operativo por el asentamiento humano para rastrear el GPS de uno de los celulares robados y así encontrar a los ladrones.

Mientras tanto, se hizo un llamado a la población para que denuncien si les ofrecen en venta artículos que les parezca de dudosa procedencia.

La preocupación en las autoridades es muy alta ya que las tablets y celulares robados por los delincuentes tienen información de varias personas que habían sido censadas durante el día.