Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Piura: cinco censistas fueron asaltados cuando realizaban sus labores en la ciudad de Paita

Piura: cinco censistas son asaltados cuando realizaban sus labores en la ciudad de Paita
Piura: cinco censistas son asaltados cuando realizaban sus labores en la ciudad de Paita | Fuente: Andina
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Los malhechores les quitaron celulares y las tablets donde almacenan la información que recopilaban de los vecinos. La Policía inició un operativo para rastrear los equipos.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Piura
00:00 · 00:56

Cinco censistas fueron asaltados la tarde de este miércoles en el asentamiento humano María Parado de Bellido, ubicado en la provincia de Paita, en Piura.

El crimen ocurrió cuando los censistas realizaban su labor en la zona cuando fueron atacados por unos sujetos que les quitaron sus pertenencias personales, así como el material de trabajo como tablets y celulares. 

Los afectados son provenientes de Pueblo Nuevo de Colán, El Arenal, La Huaca y Paita, quienes denunciaron este hecho en la comisaría de Ciudad del Pescador. Ellos no indicaron que los malhechores iban armados.

Respuesta policial

La Policía Nacional realizó un operativo por el asentamiento humano para rastrear el GPS de uno de los celulares robados y así encontrar a los ladrones.

Mientras tanto, se hizo un llamado a la población para que denuncien si les ofrecen en venta artículos que les parezca de dudosa procedencia.

La preocupación en las autoridades es muy alta ya que las tablets y celulares robados por los delincuentes tienen información de varias personas que habían sido censadas durante el día.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Piura Censo Nacional Paita

Más sobre Piura

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA