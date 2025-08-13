Últimas Noticias
Mininter detiene a dos sujetos presuntamente involucrados en crimen de censista en Tarapoto

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

El Mininter informó que los detenidos serían responsables del asesinato de Larry Contreras Cenepo, censista del INEI en Tarapoto. Asimismo, aseguró que trabajan con el Ministerio Público para esclarecer el caso.

Actualidad
A través de sus redes sociales, el Mininter informó que capturaron a dos sujetos, quienes estarían presuntamente involucrados en el homicidio del funcionario del INEI.
A través de sus redes sociales, el Mininter informó que capturaron a dos sujetos, quienes estarían presuntamente involucrados en el homicidio del funcionario del INEI.

El Ministerio del Interior (Mininter) lamentó el fallecimiento de Larry Contreras Cenepo (34), ciudadano peruano que se desempeñaba como funcionario del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en los Censos 2025. El crimen ocurrió en la ciudad de Tarapoto, en la región San Martín.  

A través de sus redes sociales, el Mininter informó que capturaron a dos sujetos, quienes estarían presuntamente involucrados en el homicidio del funcionario del INEI.

“El rápido accionar de la Policía Nacional del Perú ha permitido detener a dos sujetos en el lugar de los hechos, quienes habrían participado en este acto criminal”, expresó la institución en un comunicado.  

El mencionado ministerio señaló que los hombres permanecen detenidos. Asimismo, detalló se encuentran trabajando en conjunto con el Ministerio Público para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

“Reiteramos nuestras condolencias a sus familiares y amigos, bajo el compromiso firme de esclarecer lo sucedido y poner tras las rejas a todos los responsables de este execrable suceso”, concluyó el comunicado.

Comunicado del Mininter.
Comunicado del Mininter.
Pronunciamiento del INEI

Por su parte, el INEI también lamentó a través de un comunicado el fallecimiento Contreras Cenepo.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos, y nos unimos a su dolor en este difícil momento”, expresó.

Asimismo, la institución indicó que por respeto a la privacidad del funcionario y en cumplimiento de las normativas legales, no ofrecerán detalles “hasta que así lo determinen las instancias correspondientes”.

RPP Data

Censo 2025: Detalles oficiales por INEI

El Instituto Nacional de Estadística e Informática avanza en la organización del Censo Nacional 2025, un proceso clave para la planificación y desarrollo del país. Según confirmó en exclusiva a RPP Data, Gaspar Morán, jefe de la institución
RPP Data
00:00 · 00:00

