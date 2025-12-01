Piura: desconocidos dejan explosivo en el interior de agencia de transporte 'El Ronco'

La Policía Nacional informó que el explosivo tenía ya iniciado el mecanismo de activación, pero por razones desconocidas, la detonación no llegó a concretarse.

Desconocidos dejaron este lunes un artefacto explosivo en la sede de la empresa de transportes 'El Ronco', ubicada en la cuadra 12 de la avenida Loreto, en pleno centro de Piura. El dispositivo fue detectado en una de las escaleras metálicas destinadas al desembarque de pasajeros, en una zona de alto tránsito.

Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegó a la zona para retirar el explosivo de manera segura para su posterior destrucción.

La empresa de transportes 'El Ronco' no ha emitido ninguna declaración oficial sobre las circunstancias en que el artefacto pudo ser dejado en sus instalaciones. Mientras tanto, la Policía inició la investigación correspondiente para determinar las causas y capturar a los responsables de este hecho.