Dos ciudadanos extranjeros son captados agrediendo a un policía que intentó intervenirlos en Máncora [VIDEO]

Unos vecinos ayudaron al policía para controlar a los extranjeros. Los agresores fueron trasladados a la comisaría local.

Piura: Dos ciudadanos extranjeros son grabados agrediendo a un policía durante una intervención en Máncora | Fuente: RPP

Una pareja de ciudadanos extranjeros fueron grabados agrediendo a un policía que intentó intervenirlos en el balneario de Máncora, región Piura, por presuntamente alterar el orden público.

Una mujer grabó este hecho y las imágenes se difundieron en las redes sociales. En el video se escucha cómo pide ayuda desesperada a los moradores de Máncora al ver que el suboficial era golpeado por los extranjeros. Unos ciudadanos apoyaron al agente para controlar a los agresores, quienes fueron trasladados a la comisaría local.

Según las primeras versiones, el agente llegó a la zona para solicitar a la pareja sus identificaciones, pero uno de ellos, aún no identificado por las autoridades, se abalanzó violentamente contra el policía, quien se defendió como pudo.

El efectivo fue atendido en el lugar y afortunadamente no reportó lesiones de consideración. Por otro lado, los extranjeros serán denunciados por los delitos contra la autoridad y alteración del orden público.

