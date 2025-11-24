Alianza Lima solicitó a la Comisión Disciplinaria la rectificación de la segunda tarjeta amarilla a Carlos Zambrano

Alianza Lima acaba de solicitar a la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) la rectificación de la segunda tarjeta amarilla a Carlos Zambrano, que determinó su expulsión en el triunfo blanquiazul (3-0) por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025.

Dentro de lo argumentado se adjuntan videos y se indica que el acto fue “absolutamente fortuito y carece de intencionalidad” en la jugada que Zambrano recibió la tarjeta roja por parte del árbitro Julio Quiroz.

Cuando se jugaba la recta final del primer tiempo, Jarlin Quintero fue derribado en el área de Alianza y se sancionó penal, pero antes del remate de los doce pasos, el réferi Quiroz se acercó al punto penal donde estaba Zambrano y ambos protagonizaron un choque que parecía fortuito, pero que terminó costándole la expulsión al capitán de Alianza Lima.

Carlos Zambrano recibió su primera tarjeta amarilla en el compromiso solo unos instantes atrás por cometer una falta sobre Brandon Palacios, por lo que ya estaba condicionado.

En caso se mantenga la sanción, el 'Kaiser' no podrá ser parte de Alianza en los choques contra Cristal por los playoffs.

Así fue la expulsión de Carlos Zambrano frente a UTC. | Fuente: L1 Max

La palabra de Carlos Zambrano

A través de las redes sociales, Carlos Zambrano calificó de "desproporcionada" la expulsión en la última fecha del Torneo Clausura.

"Respeto al fútbol y sus reglas, y siempre soy autocrítico cuando cometo una falta tonta que amerita una tarjeta. Pero lo que pasó supera un simple error. La jugada de mi expulsión no tiene explicación deportiva y deja la sensación de que algunas decisiones llegan ya inclinadas antes de ocurrir", sostuvo vía Instagram.

Asimismo, menciona que el castigo no es conforme a lo que pasó con el referí en el campo del distrito de La Victoria.

"La expulsión no tiene sustento alguno y la decisión del árbitro fue tan desproporcionada que es imposible no pensar que ya venía con una idea formada antes de la jugada. Duele sentir que no se nos mide con el mismo criterio", remarcó Carlos Zambrano.