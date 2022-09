Piura: Familia de adolescente embarazada presuntamente asesinada por su pareja exige captura del sospechoso

La familia exige justicia para adolescente presuntamente asesinada. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: CORTESÍA

Los familiares de la adolescente de 16 años, quien tenía cuatro meses de gestación y que fue hallada muerta en un canal de riego del distrito de Amotape, en la provincia de Paita, región Piura, exigen a las autoridades celeridad en las investigaciones.

Juan Carlos Nunura Crisanto, hermano de la víctima, dijo que el principal sospechoso, identificado como Félix Novoa Macalupú, de 25 años, está no habido y que trabajadores del Centro de Emergencia Mujer de Piura solo fueron el día del sepelio, pero no les ofrecieron ninguna ayuda en concreto.

"Que encuentren a quienes están involucrados en lo que le han hecho a mi hermana. Me la han maltratado, me la han hecho hasta más no poder. No contentos con eso, la han tirado al canal. Mi hermanita solo tenía 16 años. Iba a tener su bebito. Pido apoyo porque esto no puede quedar impune, tiene que caer todo el peso de la ley para el que le ha hecho eso a mi hermana", expresó.

El caso lo está investigando la fiscalía, pero la policía de Sullana investiga el caso como un presunto feminicidio. Esto porque su pareja, el viernes 9 de setiembre, salió con ella de su casa, ubicada en el sector de La Golondrina, en la distrito de Marcavelica, provincia de Sullana. Desde entonces no se supo nada de ella.

Piura: Desaparición

El sábado 10, pobladores del lugar encontraron el cuerpo en el canal con signos de violencia. La familia recién la reconoció el último jueves en la morgue de Sullana tras varios días de búsqueda. La sobrina de la menor, Victoria Espinoza Cruz, también exigió la pronta captura del sospechoso.

"Que encuentren al asesino, y que se haga justicia porque en sí, hasta ahora, no sabemos nada. No se aparece, no da señales, no contesta el celular", indicó.

La menor estaba embarazada y era la última de cuatro hermanos. Sus padres están desconsolados y muy afectados en su salud.

