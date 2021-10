El templo no abrió para el público, pero en los exteriores los peregrinos colocaron velas tras las rejas. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Gustavo Guarnizo

Decenas de fieles se amanecieron en los exteriores del santuario del Señor Cautivo de Ayabaca (Piura) para el día central de la festividad religiosa, pese a la suspensión de actividades por la pandemia.

El templo no abrió para el público, pero en los exteriores los peregrinos se sumaban a orar y colocar velas tras las rejas. RPP llegó a Ayabaca y fue testigo de la devoción que se vive en las calles del distrito.







Peregrinos pasaron la noche en los exteriores del santuario. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Gustavo Guarnizo

Incluso, muchos de ellos se durmieron en la plaza o en sillas colocadas en la puerta de la iglesia. Para Angélica López ese acto es una ofrenda para el “Cautivito”, que realiza desde hace varios años trasladándose desde Lima.

“He llegado ayer a las 10 a. m. y no he tomado desayuno ni he almorzado. Recién almorcé a las 3 de la tarde, porque lo primero que he hecho es venir a verlo. He estado todo el día acá, me he amanecido… He cumplido mi promesa, que era quedarme a dormir en la iglesia, pero como estaba cerrada me he quedado afuera. He dormido sentada”, contó.

Decenas de fieles se amanecieron en los exteriores del santuario del Señor Cautivo de Ayabaca. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Gustavo Guarnizo

Los peregrinos pidieron que la imagen del Señor Cautivo sea trasladada a los exteriores; sin embargo, su pedido no fue aceptado. Antes del mediodía se desarrolló la misa en honor al santo patrón de Ayabaca.

Según Jimmy Callay, encargado del área de Turismo del municipio, antes de la pandemia llegaban 210 000 visitantes por estas fechas, de los cuales 190 000 eran devotos del Señor Cautivo.



