Gobernador de Piura señaló que buscan mitigar impacto de derrame de petróleo en Lobitos para temporada de verano

Luis Neyra, gobernador regional de Piura, indicó este lunes que están realizando una evaluación de los daños causados por el derrame de petróleo en el distrito de Lobitos, provincia de Talara, en la región de Piura, ello además del trabajo de limpieza que realiza la empresa estatal en la zona afectada para tratar de mitigar el impacto económico en la población de cara a la temporada de verano.

En declaraciones a Economía para todos de RPP TV, el gobernador sostuvo que los funcionarios de la Dirección Regional de Energía y Minas están realizando una evaluación minuciosa, ello debido a que el derrame de crudo podría haber afectado a más playas de Talara. Sin embargo, precisó que la mayoría de los balnearios están libres de contaminación y podrán recibir turistas.

“Lo que pasa es que el tema del petróleo al ser una sustancia densa va directamente impactando más áreas de las playas en Talara y eso es lo que estamos evaluando. Sabemos de algunas zonas, pero hay que dejar claro que la mayor parte de los balnearios están libres. Creo que podemos todavía en algunas playas recibir turistas para poder bajar el impacto económico que puedan tener las familias que subsisten de esta actividad económica”, indicó.

Empadronamiento

En esa línea, Luis Neyra dijo que ya se está empadronando a las personas que tengan alguna actividad vinculada a la zona de Lobitos. Asimismo, sostuvo que Petroperú se ha comprometido no solo a resarcir económicamente, sino a que este tipo de accidentes no vuelvan a ocurrir, ello debido a que no es la primera vez.

“Petroperú se ha comprometido a resarcir no solamente el tema del impacto económico, sino de ver que no se vuelva a dar ningún tema de este tipo, porque no es la primera vez; ya teníamos conocimiento a través de los pescadores que ha habido fugas de petróleo, no de esta magnitud, pero pequeñas que perjudicaban el ecosistema y la actividad de la gente que es una de las principales fuentes de trabajo”, expresó.

La autoridad dijo que seguirán atentos a los trabajos de limpieza que realice la empresa estatal y también pidió a las autoridades del Ministerio Público que sean céleres con su investigación para dar con responsables y que se marque un precedente.

“La idea es estar atentos a que se haga un buen trabajo y también como ya lo hemos dicho varias veces en que haya una investigación por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente y se encuentren responsables, siempre es bueno para dejar constancias y se marque un precedente, porque ese tipo de desastres ecológicos aparte de dañar el ecosistema”, sostuvo.