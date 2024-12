Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Piura Biólogo sobre derrame de petróleo en Talara: “Su impacto es fuerte en los ecosistemas, la naturaleza y la población”

El investigador indicó que hay daños “invisibles” y “graves” en los derrames de petróleo.

El investigador y biólogo Héctor Aponte se refirió al reciente derrame de petróleo en la playa Las Capullanas, ubicada en el distrito de Lobitos, en la provincia de Talara (Piura).

Como se recuerda, por la mañana, el alcalde de la jurisdicción afectada señaló que -en total- son seis las playas que han registrado presencia de hidrocarburos. Entre ellas: Las Capullanas, Malacas, El Lanchón, La Bola, Palizada y Yapato.

Al respecto, el doctor en ciencias biológicas indicó que, cuando se produce un derrame de petróleo, sus consecuencias van más allá de las manchas negras que se pueden ver en las aguas y la arena de las playas afectadas. El investigador indicó que hay daños “invisibles” y “graves” en este hecho.

“Lo peor de un impacto de petróleo es que hay impactos invisibles, por ejemplo, con sustancias que no se ven. A veces pareciera que lo más grave del derrame es lo que se ve negro, pero hay sustancias que llegan a la atmósfera, que se disuelven en el agua y en los organismos grandes, como las ballenas y los delfines, que los hemos visto muertos. También hay sustancias que ingresan al plancton y que se mantienen en la red trófica. Realmente, tratar de medir o mesurar el derrame de petróleo es complicado”, indicó.

Asimismo, al ser consultado sobre las declaraciones del gerente general de Petroperú, Óscar Vera, quien calificó la contaminación provocada por la presencia de hidrocarburos como un “daño menor”, el especialista señaló que su impacto es “fuerte en los ecosistemas”, por lo que “no se puede minimizar”.

“No podemos minimizar los derrames de petróleo, su impacto es fuerte en los ecosistemas, en la naturaleza y en la población. Hemos visto como esto afecta a los pescadores y a nivel del sector turismo, incluso hay personas que intentando ayudar, toman con sus manos estas sustancias que son tóxicas y eso causa daños en su salud”, señaló.

En esa línea, también explicó que el impacto de los derrames de petróleo afecta en la salud de la población. Esto debido a que los hidrocarburos pueden permanecer en las aves y peces a pesar del tiempo y -posteriormente- ser ingeridos por los consumidores.

“Hay sustancias que se van a la atmósfera, están en el aire y muchas personas pueden estarlo respirando y se enferman. Los derrames de petróleo no son impactos que podríamos tratarlos como algo menor. Puede haber daños que se mantienen a lo largo del tiempo y no nos damos cuenta. Las poblaciones de aves y peces pueden seguir teniendo diferentes tipos de hidrocarburos que no son perceptibles a la vista o que no se pueden oler y están allí. Y, ¿dónde terminan esos componentes?: en los consumidores. Ahí la salud de los consumidores se ve afectada”, acotó.

¿Cómo se pueden evitar los derrames de petróleo?

Héctor Aponte también advirtió que “mientras más actividad extractivita haya” en una zona, “más derrames pueden ocurrir”. Para evitarlos, el investigador resaltó la importancia de la implementación de medidas de prevención, como los simulacros y la adquisición de material que permita contener las sustancias tóxicas.

“Existen medidas de contingencia y prevención que podrían ayudarnos a que esto no ocurra. Cuando hay actividad extractiva, las medidas van desde hacer simulacros hasta tener material que permita contener el derrame. Si eso es suficiente o no, tiene que ser respondido por las autoridades”, señaló.